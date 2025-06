Prusa Research heeft versie 2.9.0 van PrusaSlicer uitgebracht. Dit programma zorgt ervoor, simpel gezegd, dat een 3d-ontwerp zo goed mogelijk uit een 3d-printer komt. PrusaSlicer is open source en beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het wordt primair ontwikkeld voor Prusa's eigen printers, maar bevat een groot aantal profielen voor printers van andere merken. In versie 2.9.0 is onder meer de mogelijkheid toegevoegd om met meerdere printbeds te werken, is printables.com in het programma geïntegreerd en is verder belangrijk om te weten dat voor Linux er is overgestapt van AppImage naar Flatpak.

​This is final release of PrusaSlicer 2.9.0, introducing multiple beds, scarf seams, Printables integration, improved support for multiple nozzle diameters, paint-on fuzzy skin and many more improvements and bugfixes. The final release fixes three bugs found in 2.9.0-rc1. See the release logs of 2.9.0-rc1, 2.9.0-beta1 and 2.9.0-alpha1 for the complete list of changes with respect to 2.8.1.

Important note for Linux users: As noted before, we are now using Flathub as the only official distribution channel of PrusaSlicer on Linux. The reasons behind this decision and what it means for you are described at the end of 2.9.0-alpha1 release log.