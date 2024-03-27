Versie 4.2.1 van Qubes OS uitgebracht. Qubes OS is een op privacy en beveiliging georiënteerd besturingssysteem. Het maakt gebruik van security by isolation, wat inhoudt dat de verschillende onderdelen van het OS in aparte vm's draaien. In tegenstelling tot bijvoorbeeld VMware Workstation en Virtualbox is er geen host-os, maar draaien de vm's direct op de aanwezige hardware. De virtualisatie wordt door bare-metal hypervisor Xen verzorgd en voor de gebruikersomgeving kan onder meer uit Fedora, Debian, Whonix en Windows worden gekozen. Meer informatie over Qubes OS kan op deze pagina worden gevonden. De releasenotes voor deze uitgave zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

What’s new in Qubes OS 4.2.1? Qubes 4.2.1 includes numerous updates over the initial 4.2.0 release, in particular: All 4.2 dom0 updates to date

Fedora 39 template

Linux 6.6.x as the default kernel, significantly reducing the need for kernel-latest on newer systems For more information about the changes included in this version, see the full list of issues completed since the release of 4.2.0.