Realix heeft versie 8.00 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 8.00: Added fully integrated OSD.

Windows XP/Vista support dropped in HWiNFO64.

HWiNFO Installer migrated to Unicode for better multi-language support.

HWiNFO Installer now includes HWiNFO64 only and requires Windows 7 x64 or later.

Legacy HWiNFO32 available in the portable package only.

Enhanced sensor monitoring on ASUS NUC series.

Improved health monitoring of some NVMe drives connected via Intel RST.

Enhanced sensor monitoring on ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.

Revamped Auto Start mechanism to better reflect actual state.

Fixed automatic startup (via a launcher) due to new requirements for OSD.

Fixed some bugs in OSD configuration.

Added support of Aquacomputer VISION and VISION RGBpx sensors.

Enhanced sensor monitoring on new GIGABYTE Z790 and B760 series mainboards.

Added NVIDIA GeForce RTX 4070 (AD103) and GeForce RTX 4060 (AD106).

Improved support of Raptor Lake-PS.

Fixed AMD Hawk Point iGPU support.