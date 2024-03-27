Software-update: HWiNFO32/64 8.00

HWiNFO logo (75 pix) Realix heeft versie 8.00 van HWiNFO uitgebracht. Dit programma geeft een overzicht van de hardware in een Windows-pc. Ook kunnen de processor, het geheugen en de harddisk aan enkele eenvoudige prestatietests worden onderworpen. Daarnaast kunnen de waarden van de diverse sensors op het moederbord, de videokaart en de harde schijf worden uitgelezen. Het programma maakt statusrapporten die in tekst-, csv- of XML-formaat kunnen worden gegenereerd. Naast de gratis versie is er ook een pro-versie, die onder meer gebruik in commerciële omgevingen toestaat en het verzamelen van data via de commandline mogelijk maakt. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in HWiNFO version 8.00:
  • Added fully integrated OSD.
  • Windows XP/Vista support dropped in HWiNFO64.
  • HWiNFO Installer migrated to Unicode for better multi-language support.
  • HWiNFO Installer now includes HWiNFO64 only and requires Windows 7 x64 or later.
  • Legacy HWiNFO32 available in the portable package only.
  • Enhanced sensor monitoring on ASUS NUC series.
  • Improved health monitoring of some NVMe drives connected via Intel RST.
  • Enhanced sensor monitoring on ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.
  • Revamped Auto Start mechanism to better reflect actual state.
  • Fixed automatic startup (via a launcher) due to new requirements for OSD.
  • Fixed some bugs in OSD configuration.
  • Added support of Aquacomputer VISION and VISION RGBpx sensors.
  • Enhanced sensor monitoring on new GIGABYTE Z790 and B760 series mainboards.
  • Added NVIDIA GeForce RTX 4070 (AD103) and GeForce RTX 4060 (AD106).
  • Improved support of Raptor Lake-PS.
  • Fixed AMD Hawk Point iGPU support.

HWiNFO32/64 7.44 build 5100

Versienummer 8.00
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Realix
Download https://www.fosshub.com/HWiNFO.html
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 27-03-2024 18:20
8 • submitter: danmark_ori

27-03-2024 • 18:20

8

Submitter: danmark_ori

Bron: Realix

Update-historie

26-05 HWiNFO32/64 8.48 4
14-04 HWiNFO32/64 8.46 4
04-03 HWiNFO32/64 8.44 1
24-02 HWiNFO32/64 8.42 2
09-01 HWiNFO32/64 8.40 0
12-11 HWiNFO32/64 8.34 0
10-'25 HWiNFO32/64 8.32 0
06-'25 HWiNFO32/64 8.28 4
05-'25 HWiNFO32/64 8.26 2
04-'25 HWiNFO32/64 8.24 3
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HWiNFO32

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (8)

-Moderatie-faq
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Dexter 27 maart 2024 18:35
Download-link verwijst nog naar een pagina me 7.72 versie?
Dark @Dexter27 maart 2024 18:53
https://www.hwinfo.com/download/ daar is wel de nieuwste versie gelinkt

Ik snap dat deze ontwikkelaar ook wat moet verdienen, maar een jaar voor $ 29 + $14,50 per volgend jaar vind ik wat aan de hoge kant. Gelukkig kan je het ook gratis gebruiken, met een maximale duur van 12u per sessie. Wel jammer dat de eigen OSD in de gratis versie maar 5 items kan weergeven, dus toch maar de RTSS overlay gebruiken ...
MrFax 27 maart 2024 20:39
Eindelijk een OSD! Als je niet overclockt kan je dus Afterburner/RivaTuner wegdoen! (tenzij je deze programma's gebruikt als framelimiter) :)

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 14:18]

Navel Knop @MrFax27 maart 2024 22:09
Je kan Afterburner prima zonder RivaTuner gebruiken. Ik heb op mijn eigen pc wel Afterburner maar niet RivaTuner.
metalmania_666 27 maart 2024 18:29
Prachtig pgrogramma wat ik vaak gebruik.
Geeft gedetailleerde informatie. O.a. van het moederbord, waardoor het updaten van de bios makkelijker is omdat je weet wat je hebben moet
atthias 27 maart 2024 19:20
fijn dat die legacy 32 bit versie de deur uit gaat
Wildfire @atthias27 maart 2024 23:12
Is er nog steeds, maar zit alleen in de portable versie. De installer doet enkel de 64-bit versie installeren.
atthias @Wildfire28 maart 2024 09:04
klopt excuses ik sprak vooral over de installer

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