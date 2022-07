Enkele dagen geleden is versie 4.1.1 van Qubes OS uitgebracht. Qubes OS is een op privacy en beveiliging georiënteerd besturingssysteem. Het maakt gebruik van security by isolation, wat inhoudt dat de verschillende onderdelen van het OS in aparte vm's draaien. In tegenstelling tot bijvoorbeeld VMWare en Virtualbox is er geen host-os, maar draaien de vm's direct op de aanwezige hardware. De virtualisatie wordt door bare metal hypervisor Xen verzorgd en voor de gebruikersomgeving kan onder meer uit Fedora, Debian, Whonix en Windows worden gekozen. Meer informatie over Qubes OS kan op deze pagina worden gevonden. De releasenotes voor deze uitgave zijn hieronder voor je op een rijtje gezet.

As we recently announced, Qubes 4.0 reaches EOL (end-of-life) on 2022-08-04. If you’re using Qubes 4.0 and have been waiting for an opportunity to upgrade to Qubes 4.1 via the clean reinstallation method, we strongly recommend using this Qubes 4.1.1 release to do so, as this is the last Qubes 4.1 patch release before Qubes 4.0 reaches EOL.

If you are already using Qubes 4.1.0 or Qubes 4.1.1-rc1, then you should simply update normally (which includes upgrading any EOL templates you might have) in order to make your system essentially equivalent to this stable Qubes 4.1.1 release. No special action is required on your part.

Qubes 4.1.1 includes numerous updates over the initial 4.1.0 release, in particular: