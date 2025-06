Gamers die veel tijd hebben besteed aan Sid Meier's Civilization, dat in 1991 door Microprose voor DOS werd uitgebracht, moeten oppassen om niet opnieuw verslaafd te raken. Er is namelijk sinds 1995 een groep ontwikkelaars bezig om onder de naam Freeciv een opensourceversie te maken die gebaseerd is op dit turnbased strategiespel. De spelers van deze game starten in het jaar 4000 voor Christus met een handvol kolonisten en proberen daarmee een succesvolle beschaving neer te zetten. Voor meer informatie verwijzen we jullie door naar deze en deze pagina's. De ontwikkelaars hebben versie 3.1.0 uitgebracht, een zogenaamde bugfixrelease. Uitgebreide releasenotes voor deze uitgave kan kan op deze pagina worden gevonden, dit is de inleiding daaruit:

Thanks again to all our developers, who continue to work so hard. This release includes lots of changes relative to 3.0.x; the significant ones are outlined below. Bug fixes also included in the 3.0 line are not listed. Those who are interested in seeing the detailed changes should check the ChangeLog file. This release is still in a beta stage, so there are some known issues (see below).

The major changes in Freeciv 3.1 are new Qt6- and gtk4-clients, improved balance for civ2civ3 ruleset, experimental meson based build system, and a whole lot of extra flexibility to create custom rulesets. As is usual for major releases, 3.1 clients cannot interoperate with pre-3.1 servers, and vice versa. Most pre-3.1 savegames can however be loaded into 3.1, and in most cases, the supplied rulesets have not changed so much as to make it difficult to complete a game started with 3.0.x's rules.