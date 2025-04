Sandboxie is een programma waarmee het mogelijk is om Windows-programma's in een afgeschermde omgeving te draaien. Op die manier zijn wijzigingen die door de programma's of webbrowsers worden aangebracht, eenvoudig ongedaan te maken en is er bovendien geen risico dat belangrijke onderdelen van het besturingssysteem worden aangetast. Sandboxie kan worden gebruikt op Windows 7 of hoger en wordt als open source aangeboden. Het is verkrijgbaar in een classic- en een plus-uitvoering. Op deze pagina is te vinden welke extra's de plus-versie biedt. Daarnaast zijn enkele functies alleen beschikbaar voor mensen die het project financieel steunen. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Sandboxie 1.12.6 / 5.67.6 Changed Improved behaviour of toolbar customization menu Fixed Fixed issue introduced in 1.12.4 with start.exe failing to run in a confidential box #3514

Fixed "The directory name is invalid" when starting a process in an encrypted private box #3475

Fixed symbolic links created inside a sandbox not working properly #3181

Fixed issue with drives mounted to multiple folders or a drive letter and a folder

Fixed issue with file paths when using sandboxes with relocated root (e.g. to an ImDisk volume) #3506

Fixed issue with explorer.exe on Windows 11 when using "SysCallLockDown=y" #3516

Fixed SandMan not showing icons of processes located on an ImDisk volume Sandboxie 1.12.5 / 5.67.5 Fixed Fixed bug with Chromium-based browsers affecting "--type=crashpad-handler" instances #post-3177139