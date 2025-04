Firefly III is een in php geschreven webapplicatie waarmee een overzicht van je financiën kan worden bijgehouden. Het kan de data importeren vanuit csv-bestanden, de bunq-api of de Spectre-api. Voor meer informatie over dit programma verwijzen we naar deze pagina. De ontwikkelaar loopt ook op Tweakers rond en bespreekt zijn applicatie in het grote 'Firefly III'-topic. In versie 6.1.0 is onder meer ondersteuning voor PHP versie 8.3 toegevoegd en dat is ook meteen de enige ondersteunde versie. In versie 6.1.4 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changed Issue 8304 Several issues with searching for and displaying of tag-related transactions Removed Double reference to webhooks in the menu Fixed Issue 8297 Division by zero

Issue 8320 nullpointer in new layout

Issue 8321 Networth checkbox for expense and revenue accounts removed

Long date ranges will throw an error

Issue 8326 Asking for non-zero foreign amount despite not being used

Max sizes and reasonable limits for most numbers and strings

Links in readme to documentation. Security Webhooks now properly disabled in the UI.

Issue 8322 Duplicate detection did not distinguish between users