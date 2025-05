Versie 23.2.2 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere query's uitvoeren en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een opensource- CE -uitvoering en drie verschillende commerciële uitvoeringen. Deze voegen onder meer ondersteuning voor verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevatten verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in DBeaver version 23.2.2: SQL editor: Aut-completion for complex SQL queries was improved Reconnecting of open editors when switching between Simple and Advanced view was fixed SQL console now can be saved as script

ER diagrams: Diagrams notations switcher was added Connections rendering was improved Crow’s foot notation was added

Data editor: Multiple query results now can be displayed vertically `Go to column` (Ctrl+F) action was added Column search was added to Metadata panel Numeric formatting was fixed for floating point numbers Issue with empty table after opening the Calc panel was resolved Setting row color for the result set was fixed

Data transfer: columns automating mapping is now configurable

General: `Restore defaults` on preference pages now resets to actual default preferences Eclipse 2023-09 plugin API is now supported Reset UI settings was fixed on macOS App crash when running on Wayland was fixed java.compiler and java.scripting modules were included in bundled Java

Databases: Dameng database extension was added (thanks to @Stkai) Clickhouse: array map representation was fixed Google Spanner: table DDL generation was fixed DB2 LUW: trigger editor was fixed Exasol: customer group creation was fixed Fireberd: several keywords were added Materialized: system schemas loading was fixed PostgreSQL: Backup/restore native tools execution was fixed `Europe/Kyiv` timezone support was fixed Redshift: Schemas loading was fixed Spectrum tables loading was fixed (for custom driver configurations)