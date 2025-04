Apple heeft versie 17.0.3 van iOS uitgebracht. In iOS 17, dat geschikt is voor de iPhone Xs/Xr en later, is het onder meer mogelijk om een persoonlijk belscherm aan te maken. De persoon die je belt, krijgt dat te zien. Verder is er een stand-bymodus, waarbij de telefoon bij het opladen als een smart display functioneert. Ook zijn AirDrop, de berichtenapp en de autocorrectie verbeterd. Deze update moet onder meer het oververhitten van de iPhone verhelpen.

