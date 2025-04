Versie 23.10 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om te informeren over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added: Italian language update

Languages: add 'fil' (Filipino)

Support of MPEG-H in MPEG-TS

MOV/MP4: caption probing time expanded from ~15s to ~30s

MPEG-7 and DVD-Video: provide title duration based on frame rate

WAV: better display of buggy WAV files have 2 fmt/data chunks Fixed: MOV/MP4: fix lack of detection of CEA-608/708 if junk at end of stream

DVD-Video: fix duration if more than 1 menu