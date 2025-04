Opera heeft versie 103 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 103 is Chromium bijgewerkt naar versie 117. Versie 103 bevat verder de volgende veranderingen en verbeteringen:

We have updated the Chromium engine on desktop-stable-117-4928 to 117.0.5938.132 This update ensures better compatibility and improved performance.

We have turned on the #password-generator flag on all streams. This feature helps you create strong and secure passwords effortlessly.

We have made visual adjustments to player animations, making your media playback experience more immersive and enjoyable.

These are just a few of the improvements we’ve made in Opera version 103. We are committed to providing you with a seamless user interface, optimized performance, and enhanced security. Download Opera 103 today and enjoy a smoother and more secure browsing experience. See the full changelog for this release.