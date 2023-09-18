Versie 2.0.9 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. Versie 2.0 bevat een nieuwe commandoset die veel gestructureerder is, maar die niet compatibel is met de 1.1-versies. Meer over de verschillen tussen 1.1 en 2.0 kan op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.9: Fixed stacking of hotstrings with the X option.

Fixed debugger not listing local vars if the function is at the bottom of the stack.

Fixed Gui threads to show on the debugger's call stack.

Fixed some combinations of &/ByRef causing stack overflow in ExitApp.