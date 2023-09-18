Software-update: WinRAR 6.24 bèta 1

WinRAR logo (80 pix) RAR Labs heeft de eerste bètarelease van versie 6.24 van zijn archiveringsprogramma's RAR en WinRAR uitgebracht. Deze populaire compressietool is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, Linux en macOS. Het programma kan overweg met de gangbaarste formaten - waaronder rar, zip, cab, arj, lzh, tar, gz, uue, bz2, jar, iso, 7z en z - heeft een skinnable interface, en ondersteuning voor Zip64- en multivolume-cab-bestanden. In deze uitgave zijn de volgende twee problemen verholpen:

Bugs fixed:
  • WinRAR and UnRAR.dll extraction command dereferenced a null pointer and crashed when processing a zero length archive name in the archive metadata stored with -am switch.
  • WinRAR and UnRAR.dll extraction command overwrote extracted file data with contents of ::$DATA NTFS alternate data stream, if such stream was present in the archive. In this case unpacked data size and checksum could mismatch file size and checksum displayed in WinRAR file list. It didn't affect file name and type, which were displayed properly.

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*WinRAR 6.24 bèta 1 (32bit)
*WinRAR 6.24 bèta 1 (64bit)
*RAR 6.24 bèta 1 voor Linux (32bit)
*RAR 6.24 bèta 1 voor Linux (64bit)
*RAR 6.24 bèta 1 voor FreeBSD (32bit)
*RAR 6.24 bèta 1 voor FreeBSD (64bit)
*RAR 6.24 bèta 1 voor macOS (64bit)
*RAR 6.24 bèta 1 voor macOS (Arm)

WinRAR 5.6.0 screenshot (624 pix)
Versienummer 6.24 bèta 1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website RAR Labs
Download https://www.rarlab.com/download.htm
Licentietype Shareware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 18-09-2023 20:45
3 • submitter: BlueInk

18-09-2023 • 20:45

3

Submitter: BlueInk

Bron: RAR Labs

Update-historie

01-07 WinRAR 7.23 7
29-04 WinRAR 7.22 42
23-03 WinRAR 7.21 bèta 1 10
04-02 WinRAR 7.20 8
18-12 WinRAR 7.20 bèta 3 0
20-11 WinRAR 7.20 bèta 2 9
10-'25 WinRAR 7.20 bèta 1 1
07-'25 WinRAR 7.13 9
07-'25 WinRAR 7.13 bèta 1 1
06-'25 WinRAR 7.12 8
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WinRAR

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (3)

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Roel1966 18 september 2023 21:10
Ik gebruik Winrar eigenlijk al heel wat jaren met nog altijd evenveel plezier, betrouwbaar en gemakkelijk.
TheDeeGee @Roel196618 september 2023 21:23
Op Deviantart zijn ook vele skins te vinden om het modern te houden :)

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 22 juli 2024 18:09]

Roel1966 @TheDeeGee18 september 2023 21:38
Dank je voor de tip maar ik vind de gewone standaard skin eigenlijk wel prima.

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