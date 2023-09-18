RAR Labs heeft de eerste bètarelease van versie 6.24 van zijn archiveringsprogramma's RAR en WinRAR uitgebracht. Deze populaire compressietool is beschikbaar voor diverse besturingssystemen, waaronder Windows, Linux en macOS. Het programma kan overweg met de gangbaarste formaten - waaronder rar, zip, cab, arj, lzh, tar, gz, uue, bz2, jar, iso, 7z en z - heeft een skinnable interface, en ondersteuning voor Zip64- en multivolume-cab-bestanden. In deze uitgave zijn de volgende twee problemen verholpen:

Bugs fixed: WinRAR and UnRAR.dll extraction command dereferenced a null pointer and crashed when processing a zero length archive name in the archive metadata stored with -am switch.

WinRAR and UnRAR.dll extraction command overwrote extracted file data with contents of ::$DATA NTFS alternate data stream, if such stream was present in the archive. In this case unpacked data size and checksum could mismatch file size and checksum displayed in WinRAR file list. It didn't affect file name and type, which were displayed properly.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

WinRAR 6.24 bèta 1 (32bit)

WinRAR 6.24 bèta 1 (64bit)

RAR 6.24 bèta 1 voor Linux (32bit)

RAR 6.24 bèta 1 voor Linux (64bit)

RAR 6.24 bèta 1 voor FreeBSD (32bit)

RAR 6.24 bèta 1 voor FreeBSD (64bit)

RAR 6.24 bèta 1 voor macOS (64bit)

RAR 6.24 bèta 1 voor macOS (Arm)