Driver-update: GeForce Game Ready Driver 537.34 WHQL

nVidia GeForce logo (45 pix) Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 537.34 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Mortal Kombat 1 en Lies of P. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

Game Ready

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 2 technology including Mortal Kombat 1 and Lies of P.

Fixed Gaming Bugs
  • [Starfield] Profile updated for Microsoft Store/Xbox Game Pass version [4266797]
  • [Counter-Strike: Global Offensive] black screen when using the GeForce Experience In-Game Overlay [4257572]
Open Issues
  • [Halo Infinite] Significant performance drop is observed on Maxwell-based GPUs. [4052711]
  • [DaVinci Resolve] This driver implements a fix for creative application stability issues seen during heavy memory usage. We’ve observed some situations where this fix has resulted in performance degradation when running DaVinci Resolve. This will be addressed in an upcoming driver release. [4172676]

MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC

Versienummer 537.34 WHQL
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website nVidia
Download https://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
Bestandsgrootte 644,30MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 12-09-2023 18:40 46

12-09-2023 • 18:40

46

Bron: nVidia

Update-historie

29-07 GeForce Game Ready Driver 610.88 WHQL 7
09-07 GeForce Game Ready Driver 610.74 WHQL 23
17-06 GeForce Game Ready Driver 610.62 WHQL 34
27-05 GeForce Game Ready Driver 610.47 WHQL 37
14-05 GeForce Game Ready Driver 596.49 WHQL 9
28-04 GeForce Game Ready Driver 596.36 WHQL 14
17-04 GeForce Game Ready Driver 596.21 WHQL 9
24-03 GeForce Game Ready Driver 595.97 WHQL 27
10-03 GeForce Game Ready Driver 595.79 WHQL 13
05-03 GeForce Game Ready Driver 595.76 hotfix 11
Meer historie

Lees meer

Nvidia GeForce Game Ready Driver

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Overige software Nvidia

Reacties (46)

-Moderatie-faq
46
45
19
1
0
17
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
NeverSettle 12 september 2023 18:47
Nvidia brengt ook een OTA update uit voor Starfield, gaat om een Resizable Bar Profile. Ben benieuwd of het beter werkt dan via nvidiaProfileInspector en dan handmatig profiel er voor kiezen.
3DEXP @NeverSettle12 september 2023 21:55
Die update zit in deze drivers :)
NeverSettle @3DEXP13 september 2023 09:35
Die OTA update komt alleen binnen als je de nieuwste drivers hebt. Staat in de details.
3DEXP @NeverSettle13 september 2023 10:49
Maar de game profielen zitten standaard in de nieuwe driver waarin enkel wat bita zijn veranderd voor Rbar. Het staat los van MS en inloggen of GFE.
NeverSettle @3DEXP13 september 2023 11:04
Nee, de nieuwe ReBAR profiel voor Starfield kan je pc pas na de nieuwe driver krijgen via OTA. Ze zitten niet standaard bij de nieuwe driver zelf.
KingxHai @NeverSettle12 september 2023 19:19
Wat is het verschil met deze driver update en een OTA update?
Devion @KingxHai12 september 2023 19:39
OTA's lopen via task scheduler of inloggen op je windows bak. Dan trekt die automatisch nieuwe profieldata binnen.
Flytezero 12 september 2023 20:49
Heb na de update zonder uitvallen starfield kunnen spelen. Staat niets van in de release notes maar toch.
TheDeeGee @Flytezero13 september 2023 06:18
Misschien was je vorige driver installatie corrupt.
3DEXP 13 september 2023 06:16
Ik heb een benchmark gedraaid, een loopje in Neon Core, maar ondanks R-BAR nu aan staat heb ik geen prestatie verbetering gezien. Ik mag niet klagen als het over de performance gaat.
TheDeeGee 13 september 2023 16:52
Mensen die last hebben van de checkboard bug in Edge/Chrome kunnen voorlopig een workaround gebruiken door de browser te starten met de volgende parameter: "--disable-direct-composition" (zonder quotes).

Persoonlijk heb ik er met een 4070 Ti en 537.13 geen last van, dus de bal ligt bij Chrome/Microsoft om het te fixen.
3DEXP @noway12 september 2023 21:50
Kun je ook onderbouwen wat voor drama en over welke drivers het gaat? Heb je de drivers zelf ook getest en problemen ervaren?
freektech @3DEXP13 september 2023 06:43
De laatste twee driverupdates van dit jaar werkten niet bij mij. Na de installatie kreeg ik een zwart scherm te zien. Ik moest de nieuwe drivers verwijderen via de device manager en een oudere versie downloaden en installeren.

Het lijkt erop dat het probleem te maken heeft met het ontbreken van de WHQL-certificering. Die is blijkbaar weggehaald in de nieuwste versies.

[Reactie gewijzigd door freektech op 26 juli 2024 01:31]

3DEXP @freektech13 september 2023 07:13
Version: 537.34 WHQL
Release Date: 2023.9.12
Operating System: Windows 10 64-bit, Windows 11
Language: English (US)
File Size: 644.31 MB
Thorgal the red @freektech17 september 2023 14:49
de laatste 2 drivers waren gewoon whql drivers hoor :)
freektech @freektech27 september 2023 08:46
Voor mijn kaart niet (GTX 1050 Ti) voor Windows 7, bij de laatste twee ontbreekt de certificering.

Version: 474.44
Release Date: 2023.6.26
Operating System: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 64-bit
Language: English (US)
File Size: 593.13 MB

De laatst werkende versie voor mij is van 20 dec. 2022, die wel WHQL heeft.
MrFax
@3DEXP12 september 2023 22:23
Ik denk dat zo'n beetje iedereen last heeft van die Chromium issue met checkboarding. Dit vind ik wel een zooitje ja.
3DEXP @MrFax12 september 2023 22:50
Het is niet zo dat de drivers van Nvidia over het algemeen slecht zijn, in tegendeel. De driver van Nvidia zijn over het algemeen erg stabiel.

[Reactie gewijzigd door 3DEXP op 26 juli 2024 01:31]

noway @3DEXP13 september 2023 02:20
zeg dat maar eens tegen de mensen die de 4 serie hebben! die ervaren problemen en black screens.
+ de ondersteuning voor oudere kaarten lopen ook niet goed.
dat stabiel is erg ver gezocht :)
3DEXP @noway13 september 2023 06:09
Ik heb een RTX 4090 en geen last van black screens. Volgens mij is dat probleem ook al lang opgelost want ik lees er ook geen gelaag over in topics op het forum.

[Reactie gewijzigd door 3DEXP op 26 juli 2024 01:31]

Jeroentjeeuh @noway13 september 2023 07:14
Sinds release een 4090 en ervaar dan ook geen driver problemen, ik moet hem nog tegen komen...

Misschien wordt het eens tijd voor een clean install ? En gebruik jij wel DDU ?
noway @Jeroentjeeuh13 september 2023 18:13
lol...clean instal

dat doe je altijd voor de driver instal { vid driver} ik wel.
Slicey @noway13 september 2023 09:28
Ik heb een 4 series (4090) en heb nergens last van, geen black screens, geen crashes, gene problemen. Waar lees je deze gebeurtenissen?
TheDeeGee @noway13 september 2023 06:17
Geen last van, misschien eens een verse Windows installatie doen.
Senaxx @noway13 september 2023 12:40
Je wordt 0 gemodereerd, maar ik heb inderdaad ook wel last van gehad.

Bij sommige driver upgrades krijg je i.c.m. een 4090 / 4k 160hz met DSC 10 bit met GSYNC wel last van zwarte schermen. Enige manier om dit op te lossen is safe mode, ddu, en oudere driver installeren. Maar zover ik kan zien is dat ook voornamelijk de 4090 i.c.m. mijn specifieke LG scherm.

En die checkerboarding in chromium is ook al een tijdje. Ik zie het voornamelijk bij Youtube.

https://www.nvidia.com/en...-tab-4k-240hz-samsung-ne/

[Reactie gewijzigd door Senaxx op 26 juli 2024 01:31]

TheDeeGee @Senaxx13 september 2023 16:50
Die checkerboard heb ik ook geen last van met mijn 4070 Ti en 537.13.

De bal ligt bij Google/Microsoft om te fixen, een tijdelijk workaround is om Edge/Chrome te starten met de volgende parameter: "--disable-direct-composition" (zonder quotes).
noway @Senaxx13 september 2023 18:18
ik zit hier niet voor de { Je wordt 0 gemodereerd }dat boeit mij totaal niet...ook niet als er op de dictee wordt gemiept.

Het gaat erom dat drivers niet zo goed werken en er mensen problemen ervaren.
dat hier tweakers geen issues hebben met HUN kaart en HUN systeem betekent niet dat nvidia goede drivers presenteert.

ik zelf draai ook met 2 drivers terug omdat die wel stabiel draait met alle games die ik heb draaien op mijn pc.
3DEXP @noway18 september 2023 09:14
Nvidia heeft over het algemeen over het algemeen altijd zeer stabiele drivers. Bij AMD en Intel is dat veel minder algemeen.
noway @3DEXP19 september 2023 03:53
Dus?
ik kan uren doorgaan hoor .
3DEXP @noway13 september 2023 15:08
Dan koop je een intel of AMD GPU, die zijn dan volgens jou ook niet stabiel want dan loop je wel weer tegen een anders soort bug aan.
noway @3DEXP13 september 2023 18:22
Waarom? hij doet het toch alleen met 2 drivers terug die wel stabiel draait.

Ik vind dat jij de boel omdraait omdat het wel goed werkt bij jouw.
TheDeeGee @MrFax13 september 2023 06:16
Uiteindelijk is dat aan Google en Microsoft om te fixen, NVIDIA kan hier alleen maar proberen een pleister te plakken.

De tijdelijke oplossing is Edge/Chrome starten met de volgende parameter: "--disable-direct-composition" (zonder quotes).

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 26 juli 2024 01:31]

MrFax
@TheDeeGee13 september 2023 11:01
Maar waarom heeft AMD hier geen last van dan? ;)

Edit: Wat ik probeer te zeggen dat het wel iets genuanceerder ligt dan "Foei Google".

[Reactie gewijzigd door MrFax op 26 juli 2024 01:31]

3DEXP @MrFax13 september 2023 15:05
De een heeft de bug wel en de ander niet. Dan ligt het probleem vaak ergens anders want ander zou iedereen er last van moeten hebben en stond het ook in de lijst van actieve bugs.
MrFax
@3DEXP13 september 2023 16:43
Het lijkt specifiek te zijn voor mensen die Windows 11 22H2 hebben de laatste updates hebben i.c.m. met Nvidia kaarten met de nieuwste drivers.
TheDeeGee @3DEXP13 september 2023 16:43
Precies, ik gebruik Edge en heb er geen last van met een 4070 Ti en 537.13.
TheDeeGee @MrFax13 september 2023 16:44
Ik heb er zelf ook geen last van, en heb een 4070 Ti met 537.13.

Heb je er wel last van kun je Edge/Chrome starten met de volgende parameter: "--disable-direct-composition" (zonder quotes).

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 26 juli 2024 01:31]

noway @3DEXP13 september 2023 02:19
ik heb zelf ook nvidia kaart jij ook?
anders duik jezelf op het forum en lees het zelf....is niet zo moeilijk of wel?

er zijn genoeg mensen die anders denken en problemen hebben { https://www.nvidia.com/en...ms/game-ready-drivers/13/ }

[Reactie gewijzigd door noway op 26 juli 2024 01:31]

Raven__NL @noway13 september 2023 05:08
Als je het zo bekijkt dan heeft elke driver versie wel issues. Er zijn altijd mensen die problemen hebben.

(Overigens beetje rare houding/reactie. Discussieer normaal of discussieer niet :+
paco2013 @Raven__NL13 september 2023 14:52
Idd feit
noway @Raven__NL13 september 2023 18:08
dan zijn er toch problemen met de drivers of niet?
Raven__NL @noway13 september 2023 19:45
Individuele problemen hoeft toch niet meteen een groot probleem te zijn? Je hoort/ziet alleen de mensen die de weg nar de forums zien te vinden. Mensen die geen issues hebben zal je daar niet zo snel topics aanmaken om te melden dat ze geen problemen hebben. Er zijn 1000en configs mogelijk en misconfiguraties. Wil niet zeggen dat het probleem drivers zijn
3DEXP @noway13 september 2023 07:54
Ja ik heb een RTX 4090 en ervaar nooit problemen. Ik neem Nvidia forum ook niet heel serieus want de problemen worden niet goed onderbouwd en er zijn veel meer mensen die geen problemen ervaren maar dat word nooit gepost. Word er een driverslimmer gebruikt, is het een legale Windows, zijn interacties met andere software uitgesloten, virussen, malware en ga maar door.

Er zijn gewoonweg geen serieuze driver problemen anders was dat wel bekent.
noway @3DEXP13 september 2023 18:09
dan ben jij een van de gelukkige die geen problemen ondervind.
zijn er zat die het wel hebben.
Hyronymus @noway12 september 2023 20:13
Gaat dat ook over deze drivers?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.