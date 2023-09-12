Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 537.34 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Mortal Kombat 1 en Lies of P. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

Game Ready This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 2 technology including Mortal Kombat 1 and Lies of P. Fixed Gaming Bugs [Starfield] Profile updated for Microsoft Store/Xbox Game Pass version [4266797]

[Counter-Strike: Global Offensive] black screen when using the GeForce Experience In-Game Overlay [4257572] Open Issues [Halo Infinite] Significant performance drop is observed on Maxwell-based GPUs. [4052711]

[DaVinci Resolve] This driver implements a fix for creative application stability issues seen during heavy memory usage. We’ve observed some situations where this fix has resulted in performance degradation when running DaVinci Resolve. This will be addressed in an upcoming driver release. [4172676]