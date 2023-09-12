Versie 2.55.0 van GPU-Z is uitgekomen. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.55.0: Added support for AMD Radeon RX 7800 XT, RX 7700 XT, Ryzen Z1, Radeon Pro W7500

Added support for NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB, RTX 3060 3840 SP, RTX 4000/3500/3000 Ada Laptop, RTX A1000 6 GB Laptop, RTX A2000 Embedded

Intel Arc GPUs now report the overclocked frequency (when active)

Added transistor count for NVIDIA GK208

Added die size for NVIDIA GF119 and G98

Fixed die size for AD107

Fixed memory bus width detection on some Intel ADL/RPL systems

Fixed RGB controls not working on Gigabyte RTX 4090 after GPU-Z started

Fixed ROP count on Navi 33 (RX 7600)