Poikosoft heeft versie 11.1 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-eenprogramma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. Sinds versie 11.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 11.1 Updated Silence Removal DSP with an option for threshold dB or digital silence

Updated integrated File Explorer components

Updated FLAC 1.4.3 Codec

Updated Monkey's Audio [APE] 10.18 Codec

Updated Exhale 1.2.0.1 Extended HE-AAC encoder

Bugfix: 24-bit DTS was decoded in wrong format resulting in an invalid output file Changes in version 11.0.3 Updated Fraunhofer IIS xHE-AAC encoder v4.4.0

Updated Fraunhofer IIS AAC-LC/HE-AAC (v2) encoder v4.4.0

Removed legacy 32-bit shell extension from the 64-bit installation Changes in version 11.0.2 Updated Metadata Panel Standard/Extended - Standard as default (Change in 'View'->'Metadata Panel'->'Standard' / 'Extended') Standard: the standard set of metadata tags Extended: the full set of metadata tags Changed 'Comment' field to 4 full rows in Extended mode and 7 full rows in Standard mode

Audio CD Ripper UPC/EAN (barcode) can be manually edited in the main user interface

ID3v2.3: Write Year/Date to TYER frame only (for compatibility). Support reading TYER+TDAT frames and TYER Year/Date frame. (v11 and v11.0.1 wrote TYER+TDAT, older versions TYER only) Changes in version 11.0.1 Enter key now moves to the next row in 'Quick Edit' mode

Album Art MIME type was set incorrectly

UPC/EAN was not always showing in CD Ripper metadata panel