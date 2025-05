Versie 10.4 van Home Assistant OS is uitgekomen. Home Assistant OS is een minimaal, op AArch64 gebaseerd besturingssysteem dat het mogelijk maakt om op een fysieke of virtuele machine Home Assistant te draaien. In versie 10.4 is onder meer de Linux-kernel bijgewerkt naar versie 6.1.39 en zijn verder de volgende verbeteringen aangebracht:

Home Assistant Operating System Bump buildroot to 2023.02.3 (#2645)

Bump buildroot to update dbus-broker (#2633)

Improve service ordering for udisks2.service (#2632)

Enable UHID to support Bluetooth input devices (#2623)

Add kernel configurations for RAUC verity format (#2622)

Bump buildroot to 2023.02.2 (#2604) Build System Use hosted GitHub Action runners (#2638)

Use maintained GitHub Action to upload release assets (#2635) Open Virtual Appliance Linux: Update kernel 6.1.39 (#2649)

ova: add support for various ethernet adapters (#2637) Generic x86-64 Linux: Update kernel 6.1.39 (#2649)

Enable Intel Core/Core2/Atom temperature sensor (#2613) (#2614)

Enable Realtek 802.11ac wireless chips support (#2600) (#2609) Hardkernel ODROID Linux: Update kernel 6.1.39 (#2649)

Add Rockchip RK3568 hardware number generator support (#2578) (#2631)

Add config options to enable 32-bit ARMv7 instruction support on ODROID-M1 (#2615) ASUS Tinker Linux: Update kernel 6.1.39 (#2649) Khadas VIM Series Linux: Update kernel 6.1.39 (#2649) Generic aarch64 Linux: Update kernel 6.1.39 (#2649) @agners