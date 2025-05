Mozilla heeft een update voor versie 115 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht, de laatste versie die nog ondersteuning biedt voor Windows 7 en 8, en macOS 10.12, 10.13 en 10.14. In versie 115 heeft Mozilla onder meer verbeteringen aangebracht in het importeren van instellingen uit andere browsers, is er hardwareversnelling voor Intel-gpu's onder Linux en kunnen tabbladen eenvoudiger worden afgesloten vanuit de tab manager. In deze uitgave is het probleem verholpen waarbij de browser niet wilde starten als Kingsoft Antivirus was geïnstalleerd.

Fixed Fixed a startup crash for Windows users with Kingsoft Antivirus software installed (bug 1837242)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 115.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 115.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 115.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 115.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 115.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 115.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 115.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 115.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 115.0.1 voor macOS (Fries)