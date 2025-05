Versie 4.15.0 van Matomo is uitgekomen. Matomo is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Matomo verwijzen we naar deze pagina. De releasenotes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

This is another maintenance release improving the reliability and stability of Matomo. On top of these fixes and improvements, we have also added helpful improvements for our getting started tracking page. Note: It will be required to update to at least Matomo 4.15.0 before being able to update to our upcoming major release Matomo 5. This is required to prevent some possible issues in the one click updating process.

21 tickets have been closed by more than 5 contributors!