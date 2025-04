NetLimiter 5.2.8.0

Locktime Software heeft versie 5.2.8.0 van NetLimiter uitgebracht en heeft daarmee 5.2.7.0 overgeslagen. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of het met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

The main feature of this release is newly redesigned Quotas system. Now, it is more concise, with better UI and polished functionality. In near future we are planning on improving the Quotas even further - mainly the Alert window.

Redesigned Quotas system.

New Quota list which gives a clear view on all existing quotas.