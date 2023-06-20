Software-update: AutoHotkey 2.0.3

AutoHotkey logo (48 pix)Versie 2.0.3 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. Versie 2.0 bevat een nieuwe commandoset die veel gestructureerder is, maar die niet compatibel is met de 1.1-versies. Meer over de verschillen tussen 1.1 en 2.0 kan op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.3:
  • Fixed Hotkey("a", "b") to use the original function of "b", not "a". [PR #318]
  • Fixed FileSetAttribute crash when used in a File Reading Loop. [PR #323]
  • Fixed duplicate Gui control name errors to correctly abort the thread.
  • Fixed DateTime/MonthCal Range option not applying minimum value.
  • Fixed s[x] => x and other single-line properties starting with "s".
  • Fixed a bug with deleting a breakpoint on a static line containing =>.
  • Fixed Button control not becoming default when clicked.
  • Fixed PixelSearch to unset X when pixel is not found.
  • Fixed hotstring with escape sequence causing next line to be skipped.
  • Fixed WinTitle ignoring character 1 when "ahk_" is at character 2.
  • Fixed remapping to utilize right-hand modifier already being down. For example, +x::+y will no longer release RShift to press LShift.
  • Changed error message for a == b && c() and similar cases to avoid alluding to legacy =.
  • Improved error message for some cases of unintended line continuation.
  • Fixed reserved words to be permitted as method names, as documented.
  • Fixed duplicate OnMessage calls for some keyboard messages.
  • Fixed inter-referenced closures being deleted prematurely.
  • Fixed SetFont to permit leading spaces in the Options parameter.
  • Fixed sending of {ASC nnnn}.
  • Fixed a.base := a to throw an error.
  • Fixed x.y := unset causing crashes or undefined behaviour.
  • Fixed GuiControl.Move() to be relative to the GUI's client area even when the GUI is not its parent.
  • Fixed Menu Add overwriting items which were appended by Menu Insert.

AutoHotkey 2.0

Versienummer 2.0.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AutoHotkey
Download https://www.autohotkey.com/download/
Bestandsgrootte 2,79MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 20-06-2023 07:03
11 • submitter: novice.tweaker

20-06-2023 • 07:03

11

Submitter: novice.tweaker

Bron: AutoHotkey

Update-historie

04-05 AutoHotkey 2.0.26 10
21-04 AutoHotkey 2.0.24 12
05-04 AutoHotkey 2.0.23 4
22-03 AutoHotkey 2.0.22 24
08-02 AutoHotkey 2.0.20 6
01-'25 AutoHotkey 2.0.19 22
07-'24 AutoHotkey 2.0.18 2
06-'24 AutoHotkey 2.0.17 0
05-'24 AutoHotkey 2.0.16 0
05-'24 AutoHotkey 2.0.15 13
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AutoHotkey

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Systeem- en netwerkutility's

Reacties (11)

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Jeronim0 20 juni 2023 09:16
Ik heb nog problemen met een aantal scripts om te bouwen naar de 2.0 versie. De conversietools bieden daarin ook geen uitkomst.

Voor mijn laptop zijn dat scripts om te herkennen of de klep gesloten/open is, de laptop aan de netstroom hangt (AC/DC) en combinaties daarvan.
Chromia @Jeronim020 juni 2023 12:50
Ik kijk er echt niet naar uit om al mijn scripts te upgraden. Nu zijn de meeste wel zo simpel dat ik verwacht dat de converter het voor me kan doen, maar ik gebruik ook een aantal libraries die gegarandeerd problemen zullen geven en ook niet meer worden onderhouden.

Aan deze changelog te zien is versie 2 ook nog niet echt klaar voor gebruik, of ligt dat aan mij?
Jeronim0 @Chromia20 juni 2023 15:06
Sinds ik v1 gebruik (denk een jaar of 10) stond volgens bij v2 in alpha en later beta. Sinds dit jaar dus een final release. Wil uiteraard niet zeggen dat het helemaal af is, maar gezien het aantal issues en updates valt het volgens mij goed te gebruiken.

Alleen als je inderdaad van v1 komt dan heb je wel.een forse uitdaging denk ik.
Jerie @Chromia20 juni 2023 17:39
Ik gebruik 2.x sinds deze stabiel is verklaard en de syntax is nu statisch plus programma was en is stabiel. Beide versies draaien zelfs in Wine fantastisch.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 23 juli 2024 17:33]

Jerie @Jeronim020 juni 2023 17:37
Ik heb mijn scripts geconverteerd en alle veranderingen waren te vinden en op te lossen middels de uitstekende documentatie plus de debug log. Heeft me helaas wel dik een uur gekost. Ik ben niet goed in programmeren dus als ik het kan, kan iedereen het. Overigens vond ik alle veranderingen die ik tegenkwam logisch en een verbetering. Learning curve / veranderingen zijn irritant maar dus wel logisch, en dat ze er ze zijn is logisch gezien major versie. Maar je kunt ook prima op 1.x blijven.
ari2asem 20 juni 2023 16:48
technische vraag, maar ook moeilijke vraag...

ik wil graag vanuit 1 programma met keyboard (F12 toets) een 2e programma openen waarbij ik in het 2de programma direct bij de juiste gegevens kom.

nu kan dit allemaal met een muis-klik. maar ik wil graag niet met muis gaan klikken, maar op het keyboard F12 te drukken.

de vraag is:
hoe kan ik de commando (die ik met muisklik aangeef) vanuit 1ste programma afvangen/opvangen zodat ik deze commando in AHK-script kan verwerken?
Robbierut4 @ari2asem20 juni 2023 20:40
CoordMode, Mouse, Screen
F12::
MouseClick, left, x coord, y coord
return
ari2asem @Robbierut421 juni 2023 08:01
zou je dit meer willen toelichten?

coordmode is binnen AHK zelf. zo ver ben ik.
maar de rest begrijp ik niet
Vordreller 20 juni 2023 18:10
Ik vraag me af wat vandaag de dag nog de use-case is van dit programma.

Automatische UI testen, daar bestaan meer dedicated programmas voor.

En als je constant een hoop kleine dingetjes moet klikken... ja dan is er toch iets anders mis?
Robbierut4 @Vordreller20 juni 2023 20:44
2 usecases imho.

1, dodelijk simpel en snel een kleine tool schrijven die iets vergemakkelijks. Als je al maar 10x iets moet doen dan kan een ahk script sneller zijn.

2, je kunt met ahk zaken doen die je niet met andere tools kunt doen.
voorbeeldje: https://www.youtube.com/watch?v=3AtBE9BOvvk
Marekie 20 juni 2023 15:39
Vanaf V1 vond ik het niet te doen om mijn scripts om te zetten. De syntax is (net als andere veiligere programmeertalen) te strikt nar mijn mening. Het was juist wel fijn dat je alles kon neerkwakken en je script nog steeds bleef werken.
Helaas ben ik na testen van V2 teruggegaan dus.

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