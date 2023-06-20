Versie 2.0.3 van AutoHotkey is uitgekomen. Dit programma stelt je in staat om vaak gebruikte toetsaanslagen, handelingen en/of knoppencombo's met toetsenbord en muis in een script achter een sneltoets te zetten, zodat de betreffende handeling in één keer wordt uitgevoerd. Daarbij is het mogelijk om eerder gescripte toetscombinaties van AutoIt2 te converteren naar de scripttaal van AutoHotkey. Versie 2.0 bevat een nieuwe commandoset die veel gestructureerder is, maar die niet compatibel is met de 1.1-versies. Meer over de verschillen tussen 1.1 en 2.0 kan op deze pagina worden gevonden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 2.0.3: Fixed Hotkey("a", "b") to use the original function of "b", not "a". [PR #318]

to use the original function of "b", not "a". [PR #318] Fixed FileSetAttribute crash when used in a File Reading Loop. [PR #323]

Fixed duplicate Gui control name errors to correctly abort the thread.

Fixed DateTime/MonthCal Range option not applying minimum value.

Fixed s[x] => x and other single-line properties starting with "s".

and other single-line properties starting with "s". Fixed a bug with deleting a breakpoint on a static line containing => .

. Fixed Button control not becoming default when clicked.

Fixed PixelSearch to unset X when pixel is not found.

Fixed hotstring with escape sequence causing next line to be skipped.

Fixed WinTitle ignoring character 1 when "ahk_" is at character 2.

Fixed remapping to utilize right-hand modifier already being down. For example, +x::+y will no longer release RShift to press LShift.

will no longer release RShift to press LShift. Changed error message for a == b && c() and similar cases to avoid alluding to legacy = .

and similar cases to avoid alluding to legacy . Improved error message for some cases of unintended line continuation.

Fixed reserved words to be permitted as method names, as documented.

Fixed duplicate OnMessage calls for some keyboard messages.

Fixed inter-referenced closures being deleted prematurely.

Fixed SetFont to permit leading spaces in the Options parameter.

Fixed sending of {ASC nnnn} .

. Fixed a.base := a to throw an error.

to throw an error. Fixed x.y := unset causing crashes or undefined behaviour.

causing crashes or undefined behaviour. Fixed GuiControl.Move() to be relative to the GUI's client area even when the GUI is not its parent.

Fixed Menu Add overwriting items which were appended by Menu Insert.