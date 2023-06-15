Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 536.23 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen F1 23 en Aliens: Dark Descent. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

Game Ready This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games featuring DLSS 2 technology including F1 23. Additionally, this Game Ready Driver supports the launch of Aliens: Dark Descent. Fixed Gaming Bugs [Microsoft Flight Simulator] Game may randomly crash when playing in DX12 mode after updating to driver 531.41 [4051526]

[Red Dead Redemption] Game shows random stability issues [4140319] Fixed General Bugs Fast sync caps the game FPS to the monitors maximum refresh rate [4114157]

Surface Book/Surface Studio stuck at lowest clock speeds when running on battery [4063597]

When using multiple monitors which support adaptive sync, users may see random flicker on certain displays when G-SYNC is enabled after updating to driver 535.98 [4138119]

[ON1 Photo RAW] Application crashing [4114127] Open Issues Increase in DPC latency observed in Latencymon [3952556]

Applying GeForce Experience Freestyle filters cause games to crash [4008945]