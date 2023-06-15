Driver-update: GeForce Game Ready Driver 536.23 WHQL

nVidia GeForce logo (45 pix) Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 536.23 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen F1 23 en Aliens: Dark Descent. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

Game Ready

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games featuring DLSS 2 technology including F1 23. Additionally, this Game Ready Driver supports the launch of Aliens: Dark Descent.

Fixed Gaming Bugs
  • [Microsoft Flight Simulator] Game may randomly crash when playing in DX12 mode after updating to driver 531.41 [4051526]
  • [Red Dead Redemption] Game shows random stability issues [4140319]
Fixed General Bugs
  • Fast sync caps the game FPS to the monitors maximum refresh rate [4114157]
  • Surface Book/Surface Studio stuck at lowest clock speeds when running on battery [4063597]
  • When using multiple monitors which support adaptive sync, users may see random flicker on certain displays when G-SYNC is enabled after updating to driver 535.98 [4138119]
  • [ON1 Photo RAW] Application crashing [4114127]
Open Issues
  • Increase in DPC latency observed in Latencymon [3952556]
  • Applying GeForce Experience Freestyle filters cause games to crash [4008945]

MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC

Versienummer 536.23 WHQL
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website nVidia
Download https://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
Bestandsgrootte 653,37MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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24 • submitter: shaswin

15-06-2023 • 07:21

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Bron: nVidia

Update-historie

29-07 GeForce Game Ready Driver 610.88 WHQL 7
09-07 GeForce Game Ready Driver 610.74 WHQL 23
17-06 GeForce Game Ready Driver 610.62 WHQL 34
27-05 GeForce Game Ready Driver 610.47 WHQL 37
14-05 GeForce Game Ready Driver 596.49 WHQL 9
28-04 GeForce Game Ready Driver 596.36 WHQL 14
17-04 GeForce Game Ready Driver 596.21 WHQL 9
24-03 GeForce Game Ready Driver 595.97 WHQL 27
10-03 GeForce Game Ready Driver 595.79 WHQL 13
05-03 GeForce Game Ready Driver 595.76 hotfix 11
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Nvidia GeForce Game Ready Driver

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JDx 15 juni 2023 07:33
Ik had sinds de laatste update af en toe een zwart scherm, wat ook altijd gebeurt tijdens de update, even op zwart en beeld weer terug, maar dat hoort zo, niet zomaar random in Windows.

Hoop dit niet weer te krijgen, net weer ge-update naar deze versie.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 19:26]

Sobbet @JDx15 juni 2023 07:40
Een kennis van mij had dit zelfde probleem. Hij heeft een clean install gedaan(Volgens mij zit die optie ook bij de installatie), hierna was bij hem het probleem verdwenen.
TNG128MB @JDx15 juni 2023 07:56
ik had continue flikkerende folders als ik iets opende, dat is voor mij nu opgelost.
cfeijt @JDx15 juni 2023 08:15
Lijkt hier om te gaan:

Fixed General Bugs
"When using multiple monitors which support adaptive sync, users may see random flicker on certain displays when G-SYNC is enabled after updating to driver 535.98 [4138119]"

Voor mij is het nu opgelost.
SPOXYWOXY 15 juni 2023 08:17
When using multiple monitors which support adaptive sync, users may see random flicker on certain displays when G-SYNC is enabled after updating to driver 535.98 [4138119]
Fijn! Ik werd hier soms echt gek van. Had het zelfs middenin games, niet heel erg handig 8)7
Noord27 16 juni 2023 10:15
Ik heb last van blue-screens met deze 536.23 drivers. GPU en CPU overklokken eraf gehaald en bleef bestaan. Nu terug naar de 535.xx drivers, alles weer naar OC-waardes en weer volledig stabiel.

Betreft een systeem met een RTX4090 en i5-12600KF, W11 (alle laatste updates aanwezig).

[Reactie gewijzigd door Noord27 op 22 juli 2024 19:26]

FinalLight 15 juni 2023 08:00
Ik ben zo blij dat ik ben overgestapt naar de 7900XTX van mijn 3080Ti.
Ik heb zoveel minder problemen met drivers.
Xm0ur3r @FinalLight15 juni 2023 10:04
Zouden ze dan eindelijk hun drivers op orde hebben? Dat zou wel echt een game changer zijn.
1 van de primaire redenen voor mijn keuze voor Nvidia was toch wel de stabiliteit van de drivers.
In het verleden heb ik AMD gehad, tevens vrienden van mij en dat was toch altijd wel gedoe, sinds ik op Nvdia zit eigenlijk nooit meer problemen gehad. En dit hoor en lees ik toch overal wel, ook hier in de reactie's al.
field33P @Xm0ur3r15 juni 2023 14:12
In mijn ervaring viel het gedoe met ATI/AMD-drivers altijd wel mee. Nooit rare dingen gemerkt in de vijf jaar dat ik een Radeon HD7850 draaide, of de HD5145M die ik ervoor had, of in de kleine maand dat ik de 6800 XT heb.
Clemens123 @Xm0ur3r15 juni 2023 22:05
6700 xt hier (kom van 1060 vorige PC).
Mijn ervaring:
Video decoding / encoding is bij Nvidia toch wel pak beter, heb issues met bepaalde interlaced content met de hw decoder.
Gaming is ok op Windows (ook FreeSync), drivers voor de rest ok en geven stabiele indruk (wel reboot nodig na elke update, want na update is Desktop om zeep, dat was iets smoother bij Nvidia).

Linux:
Draai Debian, AMD non-free drivers werken daarop niet (enkel kernel versies van Ubuntu (LTS) / Red Hat zijn supported). Wel geen issues met standaard drivers (Video decoding is ook op Linux pover, enkel VLC lijkt halfweg stabiel met hun software decoders)
Heb wel geen erving met Nvidia op Linux.
Gaming op Linux nog niet kunnen proberen mijn games draaien niet.
Lekiame @FinalLight15 juni 2023 08:42
LOL :9~ Dat is de grappigste comment die ik op Tweakers heb gelezen in een lange tijd.
Jeroenzer @Hoenense15 juni 2023 08:56
Volgens mij zijn we in het heden en ten opzichte van het verleden in de toekomst.
Hij heeft het dan ook over een recente vid kaart.
JinShepard @Jeroenzer15 juni 2023 09:35
you beat me to it.

Ikzelf heb nog issues met me Gsync aan of uit, als ik aan heb en ik speel bv WoW, fps background 8, is alles 8 fps als ik alt tab. Nooit gehad met me 2080 super ( nu een 4070ti).
CriticalHit_NL
@JinShepard15 juni 2023 10:03
Ik heb zelf G-Sync (Asus PG279Q 1440P 165Hz) i.c.m. de GTX 1080Ti op driver 527.56 WHQL (wel ouder dus inmiddels) maar heb daar met WoW geen last van op Windows 10 22H2 op DirectX12.

Echter, voor G-sync heb ik de instelling uitgeschakeld om ook voor Windowed vensters actief te zijn, maar dit enkel voor fullscreen applicaties te gebruiken. Nu heeft Windows 10 niet echt exclusieve fullscreen meer maar sommige 3D accelerated applicaties die een lagere framerate hanteren kunnen anders soms de desktop ervaring qua framerate naar beneden trekken.

Eigenlijk is dit wel deels verwacht als je de framerate terug naar 8 forceert, al weet ik niet of dat juist door die andere G-sync instelling komt op dit moment, want je GPU probeert het dus te synchroniseren.

Dus check even de G-sync instelling en kijk of het veranderen enig verschil maakt.
JinShepard @CriticalHit_NL15 juni 2023 10:23
Ik zit nu ook op windows 11 ipv 10. Heel de pc is nieuw. Gsync uit nergens last van, inc de fps zetten op 8 als die op de background staat. WoW kan alleen maar windowed fullscreen.

Toch vind ik het apart dat het m et deze nieuwe pc het dus niet goed werkt. Het ligt of aan de drivers, of aan de 4070 ti of aan windows 11 of aan WoW?

Scherm is trouwens ook een Asus ROG Swift PG279Q
Hoenense @JinShepard15 juni 2023 13:35
G-sync kun je heel makkelijk in check krijgen. Stel: je monitor is een 144HZ monitor. Dan zet het imiet in Nvidia control pannel op max 141 FPS. Dit zorgt ervoor dat G-sync altijd aan zal blijven en je gewoon zonder V-sync kan gamen. Werkt echt super :D Probeer het eens.
CriticalHit_NL
@Hoenense15 juni 2023 14:11
Dat zou hier geen verschil maken.

G-sync synchroniseert de framerate wat de GPU produceert met het scherm. Het spel is in de achtergrond gelimiteerd tot 8fps om verbruik te besparen, dus G-sync wilt het systeem synchroniseren met deze hard ingestelde framerate van het spel.

Wat jij aanhaalt is enkel een oplossing als je minder latency wilt hebben door de v-sync cap op je input maar toch binnen het G-sync bereik te blijven zonder V-syns geactiveerd.

Nu moet ik zeggen dat de latency op 165Hz op deze monitoren toch al vrij laag is dat het niet echt storend is, op 144Hz en lager heb je dat nog wel wat meer.
Hoenense @CriticalHit_NL15 juni 2023 22:20
Wat ik hier duidelijk maar is hoe je G-sync triggert wanneer het het niet doet. Aangezien mijn beest van een pc, triggerde het nooit. Echter nu in de FPS op MAX 141 heb gezet, is het altijd aan het profiteer ik er ENORM van.
CriticalHit_NL
@JinShepard15 juni 2023 10:35
Misschien dat het verschil tussen Windows 10 en 11 ligt i.c.m. de drivers die het dan op een andere manier benaderen, dan zou iemand anders even moeten kijken die zo'n configuratie heeft.

Kijk in ieder geval even of deze instelling een verschil maakt:
https://nvidia.custhelp.c...r/aid_4768_compatible.png

Want ondanks dat fullscreen enkel is geactiveerd werkt G-sync wel voor mij in WoW en capped dan ook bij 165fps.
Hoenense @CriticalHit_NL15 juni 2023 13:36
Zie reactie die ik heb geplaatst bij de comment op JinShepard. Werkt echt heel fijn zo en g-sync activceert altijd.
JinShepard @CriticalHit_NL15 juni 2023 13:46
Fullscreenmode heeft last van hetzelfde phenomeen. Ik ben wel van plan een nieuwe monitor te kopen, laten we hopen dat het dan gewoon weer werkt zoals ik het jaren gewend was !
CriticalHit_NL
@JinShepard15 juni 2023 14:13
Dat is dan jammer, ik vermoed dat het wel werkt als je Windows 10 zou draaien.

Lijkt me dus dat de driver onder dat OS wat te verbeteren heeft, of de aansturing onder Windows 11 verloopt anders waardoor het niet mogelijk is op dezelfde manier, maar dat kan ik je niet zeggen.
Hoenense @JinShepard15 juni 2023 13:34
G-sync kun je heel makkelijk in check krijgen. Stel: je monitor is een 144HZ monitor. Dan zet het imiet in Nvidia control pannel op max 141 FPS. Dit zorgt ervoor dat G-sync altijd aan zal blijven en je gewoon zonder V-sync kan gamen. Werkt echt super :D

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