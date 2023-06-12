Locktime Software heeft versie 5.2.6.0 van NetLimiter uitgebracht, die als experimentele versie wordt aangeboden. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan per applicatie worden aangegeven of het met het internet verbonden mag worden en wat de maximaal te gebruiken bandbreedte is, en er kan een quotum worden ingesteld. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

NetLimiter 5.2.6.0 This release brings some important fixes and few improvements. For next release (which should go out very soon) we are preparing redesigned Quotas system and works on new interesting analytic tools to Traffic Chart are also in progress. NOTE: The 1.43 update for InfoBar was released recently. New features Added column sorting and a seach box to Stats Manager. Fixed bugs System crash when very small limits (<1 KB/s) were used on Forwarded connections.

Service generated unnecessary messages.

Several minor issues.