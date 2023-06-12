Software-update: Q-Dir 11.29

Q-Dir logo (79 pix) Software OK heeft versie 11.29 van Q-Dir uitgebracht. Q-Dir is een gratis filemanager. Het ziet er een beetje uit als Windows Verkenner, maar dan met vier schermen, waardoor het eenvoudig is om bestanden te verplaatsen, beheren of bekijken. Dit verklaart ook meteen de naam: de Q staat voor quad. De download is ongeveer een megabyte groot en het programma is in verschillende talen te gebruiken, waaronder in het Nederlands. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

New in version 11.29:
  • Small tests and adjustments for the new MS Windows 11 update
  • Updated language files in Quad File Explorer for all Windows operating systems

Q-Dir

Versienummer 11.29
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Software OK
Download https://www.softwareok.com/?Download=Q-Dir
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-06-2023 19:10 0

12-06-2023 • 19:10

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Bron: Software OK

Update-historie

24-07 Q-Dir 12.72 9
14-04 Q-Dir 12.59 0
28-03 Q-Dir 12.55 4
06-03 Q-Dir 12.51 13
05-02 Q-Dir 12.48 4
09-11 Q-Dir 12.41 4
09-'25 Q-Dir 12.34 0
08-'25 Q-Dir 12.31 0
07-'25 Q-Dir 12.25 0
05-'25 Q-Dir 12.21 3
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