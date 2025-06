Opera heeft versie 99 van zijn gelijknamige webbrowser uitgebracht. Opera maakt gebruik van de Blink-engine. Deze maakt deel uit van Chromium, dat onder meer ook door Google Chrome gebruikt wordt. Opera is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Daarnaast zijn er ook versies voor Android en iOS. In versie 99 is Chromium bijgewerkt naar versie 113 en is er verder voor de eindgebruiker weinig veranderd. De aankondiging voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Opera 99 Stable Today we’re releasing Opera 99. Opera 99 is based on Chromium 113. All changes are available in the changelog. Happy browsing!