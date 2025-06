Versie 15.41.10 van TeamViewer is verschenen. Met dit programma kunnen andere computers via een veilige vpn-verbinding op afstand worden beheerd. Die verbinding loopt via de servers van TeamViewer, dus er hoeven geen instellingen op de router aangepast te worden om het allemaal te laten werken. TeamViewer is gratis voor niet-commercieel gebruik en wordt ontwikkeld voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android. In deze uitgave heeft onder meer het uiterlijk van het programma een opfrisbeurt gekregen.

New features Beta version of dark mode is now available for web and desktop clients. Improvements The new desktop sign-in screen provides easier access to the ID and password. Bugfixes Fixed a bug that was preventing the creation of new individual and group chats in Edge, Chrome, and Safari.

Resolved an issue that was preventing the 'Patch Exclusion' setting in Patch Management.

Fixed a crash that occurred when closing the application while using the new user interface.