Shotcut is een uitgebreid opensource- en crossplatform-videobewerkingsprogramma voor Windows, Linux en macOS. Het maakt gebruik van FFmpeg en heeft daardoor ondersteuning voor de gangbaarste formaten audio en video. De bestanden worden niet geïmporteerd, maar worden in hun originele formaat bewerkt. Het kan overweg met verschillende sporen en binnen een project kan er een mix van formaten en resoluties worden gebruikt. In versie 23.05 van Shotcut is onder meer de overstap naar Qt6 gemaakt en in deze eerste update worden verschillende problemen verholpen.

Release 23.05 Updated to 23.05.14 The latest release 23.05 has been updated to a new version 23.05.14 to restore Settings > Theme and fix several major new bugs.

Fixed a crash in Stabilize video filter during preview.

Fixed bold fonts not working correct in text filters.

Fixed some audio and export issues with video clips with no audio.

Fixed Spot Remover video filter during preview.

Fixed filter UI not working after changing Settings > Audio Channels.

Fixed translations (Settings > Language) not loading completely.

Fixed the order of Recent revered when migrated from previous version.

Fixed saving a filter set with the same name.

Fixed a crash when adding a filter to Output of an empty Timeline.

Added a GPU category to the filter chooser.

Allow adding any non-GPU video filter with GPU Effects on.