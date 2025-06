Versie 3.3.2 van Audacity is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. In deze uitgave zijn de volgende problemen verholpen:

Bug Fixes #4629 Linux AppImage fails to start.

#4637 Issues with selection and time toolbars on Linux packages.

#4639 Missing duration input in generators on Linux packages.

#4646 Potentialy extreme memory usage with Jack host.

#4654 Anonymous upload to audio.com is disabled.