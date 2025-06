Locktime Software heeft versie 5.2.5.0 van NetLimiter uitgebracht, die als experimentele versie wordt aangeboden. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

NetLimiter 5.2.5.0 This release is dedicated to some important fixes. For following updates we plan to improve Stats Manager, redesign Quotas system and add interesting analytic tools to Traffic Chart. Stay tuned. New features Deleting traffic data for apps now possible in Stats Manager. Fixed bugs Service unresposibility with very long domain name addresses.

Stats crash with huge volume of concurrent connections (>100.000).

Error when creating Quotas larger then 4 GB.

Many minor issues.