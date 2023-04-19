Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 531.68 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Star Wars Jedi: Survivor en Dead Island 2. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

Game Ready This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new titles including Star Wars Jedi: Survivor and Dead Island 2. Fixed Issues [Immortals Fenyx Rising] is randomly crashing to desktop after a driver update to 531.41 [4042712]

Shadowplay incorrectly getting engaged within EA Play application [4049414]

[Counter Strike 2] Enabling Reflex may reduce performance [4065567] Open Issues Toggling HDR on and off in-game causes game stability issues when non-native resolution is used. [3624030]

Monitor may briefly flicker on waking from display sleep if DSR/DLDSR is enabled. [3592260]

[Halo Wars 2] In-game foliage is larger than normal and displays constant flickering [3888343] [GeForce RTX 4090] Watch Dogs 2 may display flickering when staring at the sky [3858016]

Increase in DPC latency observed in Latencymon [3952556]

Applying GeForce Experience Freestyle filters cause games to crash [4008945]