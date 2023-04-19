Driver-update: GeForce Game Ready Driver 531.68 WHQL

nVidia GeForce logo (45 pix) Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 531.68 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Star Wars Jedi: Survivor en Dead Island 2. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

Game Ready

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new titles including Star Wars Jedi: Survivor and Dead Island 2.

Fixed Issues
  • [Immortals Fenyx Rising] is randomly crashing to desktop after a driver update to 531.41 [4042712]
  • Shadowplay incorrectly getting engaged within EA Play application [4049414]
  • [Counter Strike 2] Enabling Reflex may reduce performance [4065567]
Open Issues
  • Toggling HDR on and off in-game causes game stability issues when non-native resolution is used. [3624030]
  • Monitor may briefly flicker on waking from display sleep if DSR/DLDSR is enabled. [3592260]
  • [Halo Wars 2] In-game foliage is larger than normal and displays constant flickering [3888343] [GeForce RTX 4090] Watch Dogs 2 may display flickering when staring at the sky [3858016]
  • Increase in DPC latency observed in Latencymon [3952556]
  • Applying GeForce Experience Freestyle filters cause games to crash [4008945]

MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC

Versienummer 531.68 WHQL
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website nVidia
Download https://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 19-04-2023 07:01
4 • submitter: REAVER330

19-04-2023 • 07:01

4

Submitter: REAVER330

Bron: nVidia

Update-historie

27-05 GeForce Game Ready Driver 610.47 WHQL 37
14-05 GeForce Game Ready Driver 596.49 WHQL 9
28-04 GeForce Game Ready Driver 596.36 WHQL 14
17-04 GeForce Game Ready Driver 596.21 WHQL 9
24-03 GeForce Game Ready Driver 595.97 WHQL 27
10-03 GeForce Game Ready Driver 595.79 WHQL 13
05-03 GeForce Game Ready Driver 595.76 hotfix 11
02-03 GeForce Game Ready Driver 595.71 WHQL 20
28-01 GeForce Game Ready Driver 591.86 WHQL 0
06-01 GeForce Game Ready Driver 591.74 WHQL 14
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Nvidia GeForce Game Ready Driver

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
Overige software Nvidia

Reacties (4)

-Moderatie-faq
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MikeRoG
19 april 2023 14:47
Ik vind het best wel apart dat NVIDIA haar documentatie niet up-to-date heeft wat betreft open issues. Om erachter te komen welke bekende issues er zijn moet je op hen eigen forum zijn voor de actuele lijst.

De lijst is behoorlijk lang sinds driverbranch R530, dit zijn tot nu toe bekende issues;
  • Toggling HDR on and off in-game causes game stability issues when non-native resolution is used. [3624030]
  • Monitor may briefly flicker on waking from display sleep if DSR/DLDSR is enabled. [3592260]
  • [Halo Wars 2] In-game foliage is larger than normal and displays constant flickering [3888343]
  • [GeForce RTX 4090] Watch Dogs 2 may display flickering when staring at the sky [3858016]
  • Increase in DPC latency observed in Latencymon [3952556]
  • Applying GeForce Experience Freestyle filters cause games to crash [4008945]
  • Event Viewer logs nvlddmkm error at the end of the OCCT video ram test when memory is full [4049182]
  • Small checkerboard like pattern may randomly appear in Chromium based applications [3992875]
  • [Surface Book/Surface Studio] Dedicated GPU stuck at lowest clock speed when notebook is running off of battery [4063597]
  • After updating to R530 drivers, certain GeForce RTX 40 series notebook models may randomly experience a TDR/black screen [4024853]
  • [Solidworks] Models may not render properly when "Enhanced Graphics Performance" is enabled from the application settings [4050712]
  • Some monitors may display random black screen flicker when in Display Stream Compression mode when using R530 drivers [4034096]
  • [Asus VG27WQ][Acer XV253Q] Highest monitor refresh rate is missing from the NVIDIA Control Panel after updating to NVIDIA display driver 531.41.
CH4OS @MikeRoG19 april 2023 14:53
Wat ook niet echt helpt zijn de twee verschillende releases die men tegenwoordig heeft: Game Drivers en Studio Drivers. Ik verwacht dat het issue voor Solidworks die jij noemt, wel in de Studio release komt, maar niet in de Game release, bijvoorbeeld.

In dat licht heeft het ook weinig zin om het Solidworks issue te vermelden bij de Game release drivers, dus doet nVidia dat ook niet. ;)
appollonius333 19 april 2023 13:13
Was/ ben ik de enige die sinds de vorige driver update constante screenflickering had? Waarbij ik constant zwarte periodes had op mijn 2 schermen? Wanneer ik op Fedora 38 werk, heb ik hier geen last van (wel een andere driver versie).
Verwijderd @appollonius33319 april 2023 13:20
Ik had bij de vorige driver af en toe flickeringen in de Edge browser als ik op Dumpert.nl zat.

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