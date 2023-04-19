AdGuard Home versie 0.107.29 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added The ability to exclude client activity from the query log or statistics by editing client's settings on the respective page in the UI (#1717, #4299). Changed Stored DHCP leases moved from leases.db to data/leases.json . The file format has also been optimized. Fixed Provided bootstrap servers are now used to resolve the hostnames of plain UDP/TCP upstream servers.

The github.com/mdlayher/raw dependency has been temporarily returned to support raw connections on Darwin (#5712).

dependency has been temporarily returned to support raw connections on Darwin (#5712). Incorrect recording of blocked results as “Blocked by CNAME or IP” in the query log (#5725).

All Safe Search services are unchecked by default.

Panic when a DNSCrypt stamp is invalid (#5721).