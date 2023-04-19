Software-update: AdGuard Home 0.107.29

Adguard Home logo (79 pix)AdGuard Home versie 0.107.29 is uitgekomen. Met deze software kan er thuis een dns-server worden opgezet om zo onder meer advertenties en malware te blokkeren op het gehele netwerk. Het is daarmee dus vergelijkbaar met Pi-hole. AdGuard Home werkt op een machine met Windows, macOS, Linux of FreeBSD, is ook in staat om tegen phishing te beschermen en heeft parental control. Op ons eigen forum kan over het programma worden gediscussieerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added

  • The ability to exclude client activity from the query log or statistics by editing client's settings on the respective page in the UI (#1717, #4299).

Changed

  • Stored DHCP leases moved from leases.db to data/leases.json. The file format has also been optimized.

Fixed

  • Provided bootstrap servers are now used to resolve the hostnames of plain UDP/TCP upstream servers.
  • The github.com/mdlayher/raw dependency has been temporarily returned to support raw connections on Darwin (#5712).
  • Incorrect recording of blocked results as “Blocked by CNAME or IP” in the query log (#5725).
  • All Safe Search services are unchecked by default.
  • Panic when a DNSCrypt stamp is invalid (#5721).

Adguard Home 0.103.2 screenshot

Versienummer 0.107.29
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website AdGuard Team
Download https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases/tag/v0.107.29
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 19-04-2023 07:05
29 • submitter: Glassertje

19-04-2023 • 07:05

29

Submitter: Glassertje

Bron: AdGuard Team

Update-historie

02-06 AdGuard Home 0.107.77 27
19-05 AdGuard Home 0.107.75 32
16-04 AdGuard Home 0.107.74 5
11-03 AdGuard Home 0.107.73 16
19-02 AdGuard Home 0.107.72 11
08-12 AdGuard Home 0.107.71 33
03-12 AdGuard Home 0.107.70 4
30-10 AdGuard Home 0.107.69 0
23-10 AdGuard Home 0.107.68 16
29-09 AdGuard Home 0.107.67 7
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AdGuard Home

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Reacties (29)

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GarBaGe 19 april 2023 09:39
Werkt dit een beetje?
Ik heb de betaalde lifetime AdGuard browser extensie (oke, die is gratis) en Android App.
Die laatste installeert een lokale VPN om al je verkeer te filteren en vereist dat je een Adguard certificaat vertrouwd (die op de VPN wordt gebruikt).
Ik kan je vertellen dat bank apps hier erg zenuwachtig van worden...
Al me al, niet super blij hiermee.
Ook de mate / succes waarmee geblocked wordt, valt wat tegen.
Wellicht dat een DNS versie beter werkt? Wat zijn jullie ervaringen?
MatiasG @GarBaGe19 april 2023 09:49
Ik draai het hier al een tijdje op mijn server, het werkt erg goed. Wel gebruik ik al ublock origin op zo'n beetje elk apparaat dus ik gebruik het vooral om reclame tegen te gaan in apps en op (oude) apparaten waar ik geen adblocker op kan draaien.
Jazco2nd
@MatiasG19 april 2023 13:24
Ik draai dit niet alleen op mijn Homeserver maar draai daar ook Wireguard vpn server op..
Mobiele telefoons (Android) verbinden automatisch (en alleen voor DNS verzoeken) met VPN wanneer ze WiFi van thuis verlaten. Dat gaat automatisch via de Automate app.

Hierdoor heb ik altijd AdGuard Home, ook op mobiel wanneer ik niet thuis ben.

Geen enkel probleem met banking apps. Die weten dit niet eens. Aangezien alleen DNS verzoeken door de tunnel gaan.

Maar in het buitenland of op publieke WiFi of werk-WiFi schakel ik over naar tunnel waarbij alle verkeer erdoorheen loopt. Ook dan is er geen enkele app die klaagt.

Heb dit al sinds Android 10, nu op 13, zowel op Pixel, Asus, Sony en Samsung devices.
MatiasG @Jazco2nd19 april 2023 15:14
Ik heb ook nagenoeg direct na AdGuard Home een Wireguard servertje opgezet. Het werkt echt geweldig. Ik laat overigens wel al het verkeer door mijn tunnel omdat ik thuis nog wat andere dingen draai waar ik dan gemakkelijk bij kan en ik vaak gebruik maak van publieke WiFi.

Automate gebruikte ik ook op mijn vorige telefoon maar ik gebruik nu Sailfish OS en ik heb nog geen manier gevonden om daar de Wireguard verbinding te automatiseren dus dat doe ik vooralsnog handmatig.
Jazco2nd
@MatiasG19 april 2023 15:21
Om bij je andere dingen te komen, is juist "alleen DNS" via de tunnel voor mij voldoende.

Je stelt immers om dat te bereiken het IP bereik in waarbinnen je homeserver valt. Dus alle verkeer naar je apparaten thuis gaat dan via de server. Bijvoorbeeld 192.168.88.0/24 terwijl de homeserver met AGH 192.168.88.2 is en je andere apparaten thuis een vergelijkbaar adres hebben.

0.0.0.0/0,::/0 (= alle IP4 verkeer, alle IP6 verkeer) vervang je dus voor het bereik van je LAN.

Dan lopen DNS en alle verkeer naar die 192.168.88.x via je tunnel.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 20:52]

MatiasG @Jazco2nd19 april 2023 15:48
Ah ik snap het nu, bedankt. Vooralsnog heb ik de voorkeur om gewoon al het verkeer door mijn homeserver heen te laten gaan maar ik merk dat het soms toch net niet lekker werkt. Dit klinkt dus wel interessant om uit te proberen.
Jazco2nd
@MatiasG19 april 2023 15:53
Inderdaad, dat werkt niet altijd even lekker en bovendien onhandig met location services op je mobiel die gewoon obv IP werken ipv je GPS/mobiele masten.

Voor publieke netwerken/netwerk van je baas is het wel handig. Ik heb dus in Wireguard 2x mijn config staan (door de naam te wijzigen en opnieuw te importeren) zodat het kwestie van 1 toggle is om te schakelen.
PuckStar @MatiasG19 april 2023 13:11
Ik heb inderdaad ook nog extra op de pc: uBlock Origin, Privacy Badger en Ghostery.
En ondanks Adguard blokkeren die 3 alsnog ook veel rotzooi.
1 van die 3 geeft trouwens ook automatisch antwoord op Cookie vragen (uiteraard een negatief antwoord :))!
zordaz @PuckStar19 april 2023 14:41
Privacy Badger en zeker Ghostery zou ik niet meer gebruiken. uBlock Origin levert dezelfde functionaliteit. Daarnaast is het business model van Ghostery al jaren nogal twijfelachtig.
PuckStar @zordaz19 april 2023 15:15
Kun je wat meer toelichten waarom je tegen die 2 bent?

Betreft Ghostery bijvoorbeeld, ben je dan bang dat ze je browsergeschiedenis bijhouden/verkopen ofzo?
Ik vind daar deze info
"We only collect personal data about you if you complete and submit a form where you provide that information and request something from us or create an account. For more information on what information we collect and how we use it, read our privacy statements that can be found below."
En ikzelf heb geen account.

Betreft Privacy Badger staat er dit
"Privacy Badger will never share data about your browsing unless you choose to share it (by filing a broken site report). For more information, see EFF’s Privacy Policy for Software." https://privacybadger.org/#Is-Privacy-Badger-spying-on-me

Als uBlock hetzelfde zou doen zouden die andere 2 dus niets meer moeten vinden. Maar dat is dus niet het geval.
zordaz @PuckStar19 april 2023 16:26
Ik heb beiden in het verleden gebruikt, waarbij Privacy Badger bij mij Ghostery verving. Simpel gezegd: Privacy Badger is technisch achterhaald, qua privacy policy is er niets mis mee. Wat Privacy Badger doet kun je tegenwoordig echter ook bereiken door de juiste filter-lijsten toe te voegen in uBlock. Voor wat betreft Ghostery: de wiki beschrijft de -vooral niet technische- bezwaren/issues in een notedop.
DeeD2k2 @GarBaGe19 april 2023 11:14
Werkt hier al tijden zonder problemen. Ik gebruik alleen de oisd.nl blocklist. Het blokkeert zo’n 10% van alle requests.

De enige dienst waarbij ik tot nu toe problemen heb gehad, is GoPlay.be.

Grote voordeel vind ik dat je op je devices niets hoeft te doen enkel op de router. Verder gebruik ik het om een domein in te stellen op een aantal locale IPs zodat mijn selfhosted applicaties niet via internet lopen (of niet eens publiek beschikbaar zijn).

Er zijn mensen die het als een nadeel zien dat advertenties van het domein dat je bezoek zelf of bijv. YouTube niet geblokkeerd worden. Zelf vind ik dat geen probleem aangezien ik een adblocker gebruik omdat ik derden niet wil vertrouwen. De site waar ik bewust naar toe ga, mag best zelf reclame serveren. Ze moeten immers ook geld verdienen. En dat heb ik liever reclame dan een paywall…
SMGGM @DeeD2k219 april 2023 11:45
Tegenwoordig heb ik ook problemen met VTM GO (de Android tv app zelf).
In het verleden blokkeerde die de reclames waardoor de "reclame teller" snel aftelde en een zwart scherm toonde (was behoorlijk grappig). Met een update (vermoedelijk doelbewust door VTM) start elke aflevering / film vanaf het begin bij de eerstvolgende reclameblok als ik het aan heb staat.
Niet werkbaar, dus tv heb ik er eventjes terug uitgehaald.

GoPlay, daar gebruik ik nog steeds gewoon de website. Die werkt nog prettiger dan de app om eerlijk te zijn :)
Lifelogger @DeeD2k219 april 2023 14:16
Mag ik vragen waarom je alleen gekozen hebt voor oisd.nl blocklist en niet ook nog anderen?
DeeD2k2 @Lifelogger19 april 2023 15:16
De lijst wordt onderhouden met als doel dat alles blijft werken. Dat is voor mij een voorwaarde om het netwerk breed (dus ook bij partner) te gebruiken.

Van de site:
Why this list?
Where most other blocklists go for the "block ads/trackers and when something breaks it's up to the user to figure out what to whitelist"-approach .. This list prioritizes functionality over blocking. Thís is the list to use at home, at work or at your (grand-)parents place.
Users report it "passes the girlfriend-test" ;)
Mijn doel van een adblocker is niet reclame tegenhouden, maar voorkomen dat er zooi binnen komt. Ik zie het liever als anti-virus maatregel. Daarom hoef ik niet “zoveel mogelijk”.
Lifelogger @DeeD2k219 april 2023 15:31
Duidelijk verhaal. Ik zal me ook eens gaan verdiepen in oisd. Dank!
i-chat @DeeD2k219 april 2023 18:17
dit vind ik echt een heel nobel principe,

je stelt een grens, en elke add die binnen die grenzen blijft mag getoond worden alle adds die bepaalde grenzen voorbij gaan worden geblockt... m.i kun je wel stellen dat het internet daar 'schoner' en veiliger van wordt.

dit lijkt me zeker een lijst om eens te gebruiken en te testen.

dank daarvoor
DeeD2k2 @i-chat19 april 2023 18:34
Dankjewel! Dit is waarom ik het zo doe…
lenwar
@GarBaGe19 april 2023 10:01
Je kan in je Android app de 'validated' certificaten laten 'blacklisten' van dat gedrag. (juist om dit te voorkomen). Dus dat alleen de anonieme certificaten door de functie heen gaan.

AdGuard Home is een compleet ander product dan Adguard.

In een notendop:
- Adguard is een lokale 'proxy' / VPN-server die al het lokale verkeer van het apparaat filters op advertenties maar ook malware op een site (dus het vult ook een virusscanner een beetje aan).
- Er zijn twee browser extensies van Adguard. Één is het equivalent van uBlock Origin. Dus die doet lokaal allerlei URL-matching en filtert die waar mogelijk. Er is ook een browser-extensie die praat met de Adguard software (van hierboven)
- AdGuard Home is een uitgebreidere equivalent van pi-hole (het heeft meer functionaliteit). Dat is wezenlijk een DNS-sinkhole voor je hele netwerk. (zo worden bijvoorbeeld DNS-verzoeken van Chromecasts / Apple TV's / smart-TVs / IoT-devices / enz gefilterd, als die zelf geen adblocker kunnen draaien)

Ze hebben alle drie dus echt een compleet andere functie.
witterholt @lenwar19 april 2023 16:32
Wat als je ze alledrie actief hebt? Ik heb namelijk de Adguard extensie geïnstalleerd in de Edge Chromium browser op mijn Windows devices. Ik heb de Adguard applicatie geïnstalleerd op mijn Windows en Android devices. Daarnaast heb ik de Adguard Home addon op Home Assistant draaien welke dienst doet als lokale DNS.

[Reactie gewijzigd door witterholt op 23 juli 2024 20:52]

HakanX @witterholt19 april 2023 18:45
In sommige gevallen is dat dubbelop. Als je de Adguard Home als DNS server gebruikt, heb je de lokale vpn niet nodig, die doet hetzelfde op een andere manier. De browser extensies blijven wel nodig voor URL en andere blokkade manieren. (mijn voorkeur gaat naar uBlock Origin in dat geval).
witterholt @HakanX19 april 2023 18:47
Waarom gaat je voorkeur in dat geval uit naar uBlock Origin?
lenwar
@witterholt19 april 2023 19:18
Ze hebben dan gigantisch veel overlap, maar niet volledig.

De extensie doet de URL-parsing (dus www.website.nu/bla/advertentiescript.js) en wat CSS-parsing.

De applicatie doet dit ook, maar filtert ook deels zaken die die niet in de URL zitten. Er zitten wat andere handigheidjes voor malware en begeleide toegang in, maar voor je browser voegt hij niet zo veel toe.
Wat de applicatie ook doet is het verkeer van andere programma’s monitoren als transparante proxy.

Adguard Home is eigenlijk primair bedoelt voor niet-pc’s/telefoons/enzo en doet primair DNS-filtering en ook nog wat redirects voor begeleide toegang als je dat nodig hebt (‘veilig zoeken forceren bij een aantal zoekmachines’) en je hebt eventueel de keus om op afstand (tijdelijk) DNS-verzoeken te blokkeren voor bepaalde clients.
( je kan dan dus met één druk op de knop de tablet van je kind z’n dns-verzoeken blokkeren - tenzij die slim genoeg is om dat te omzeilen en je geen geforceerde redirect hebt)
Polydeukes @GarBaGe19 april 2023 10:50
Je kunt in je router, je telefoon en je laptop ook gewoon de DNS van adguard instellen. Werkt best aardig en ik heb nooit problemen met de bank (ING). Heel af en toe is er een website die niet 100% werkt, maar dat is echt sporadisch.

https://greycoder.com/how...ocking-using-adguard-dns/
prinsvlad @GarBaGe19 april 2023 11:57
Dan zou je wellicht beter moeten weten, want je kan filtering per app uitschakelen in geval van filtering problemen
PuckStar @GarBaGe19 april 2023 13:09
Werkt perfect hier. Heb o.a. de oisd.nl lijst.
Ik zit rond de 34% van requests die geblocked worden.
Het mooie is dat je op al je devices (telefoons, tablets maar ook tv's, smartdevices etc.) niets hoeft aan te passen.
Ik heb zelfs 2 installaties voor als 1tje het niet doet of te traag reageert. Settings worden automatisch gesynced tussen de 2.

Je kunt het o.a. in docker draaien of in Home Assistant.

Daarnaast gebruik ook nog extra op de pc: uBlock Origin, Privacy Badger en Ghostery.
En ondanks Adguard blokkeren die 3 alsnog ook nog veel rotzooi.
1 van die 3 geeft trouwens ook automatisch antwoord op Cookie vragen (uiteraard een negatief antwoord :))!

[edit]
Ik moet wel 1 ding toegeven! NPO Start werkt niet goed op de TV en ik heb proberen te onderzoeken welke urls ik precies moet toelaten maar omdat dat request op request op request is lukte me dat niet om te achterhalen dus helaas heb ik de TV helemaal moeten excluden. Wat ik wel jammer vind.

[Reactie gewijzigd door PuckStar op 23 juli 2024 20:52]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
@GarBaGe19 april 2023 14:10
Die laatste installeert een lokale VPN om al je verkeer te filteren en vereist dat je een Adguard certificaat vertrouwd (die op de VPN wordt gebruikt).
Ik kan je vertellen dat bank apps hier erg zenuwachtig van worden...
En terecht, een soort man in the middle.
Glassertje
@GarBaGe19 april 2023 14:12
Ik heb al jaren Adguard op m'n Android telefoon. Ik heb nog nooit een probleem met m'n bank app gehad. Overig is het geen echte VPN die gebruikt wordt.

Edit: ik check net in Adguard op Android de bank app en https filtering staat ervoor standaard uit dus het Adguard certificaat wordt niet gebruikt. Als je geroot bent dan is het een ander verhaal.
zordaz 23 april 2023 23:27
Er wordt met geen woord over deze versie gerept op de Adguard website, of zie ik iets over het hoofd?

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