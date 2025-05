OpenVPN is een robuuste en gemakkelijk in te stellen opensource-vpn-daemon waarmee verschillende private netwerken aan elkaar geknoopt kunnen worden via een versleutelde tunnel over het internet. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van de OpenSSL-library, waarmee alle encryptie, authenticatie en certificatie kunnen worden afgehandeld. De ontwikkelaars hebben versie 2.6.3 uitgebracht en de changelog voor die uitgave kan hieronder worden gevonden.

New features Windows: support setting DNS domain in configurations without DHCP (typically wintun or windco drivers), see GH #306. Bug fixes fix possible crash with Linux client on reconnect on TLS errors (needs either "--status file" or active management interface to trigger)

fix incorrect formatting in .rst documents

Windows .msi installer: ensure interactive service stays enabled after silent reinstall, see GH OpenVPN/openvpn-build#348, #349 and #351

Windows installer: repair querying install path info for easyrsa-start.bat on some Windows language versions, see GH OpenVPN/openvpn-build#352.

Windows DCO driver: use correct crypto library so it loads on x86, see GH OpenVPN/ovpn-dco-win#43