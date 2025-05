Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 531.61 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave is ondersteuning toegevoegd voor de nieuwe telg in de RTX 4000-familie, de RTX 4070. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

Gaming Technology Introduces support for the GeForce RTX 4070. Fixed Issues [Assassin’s Creed Origins] Game may have stability issues when using 531.18. [4008770]

[The Last of Us Part 1] Game may randomly crash during gameplay on GeForce RTX 30 series GPUs [4031676]

[Hogwarts Legacy] [Regression] Black Screen/Hang on Launch at Shader Compilation Screen using Driver 531.18 [4012825] Open Issues Toggling HDR on and off in-game causes game stability issues when non-native resolution is used. [3624030]

Monitor may briefly flicker on waking from display sleep if DSR/DLDSR is enabled. [3592260]

[Halo Wars 2] In-game foliage is larger than normal and displays constant flickering [3888343]

[GeForce RTX 4090] Watch Dogs 2 may display flickering when staring at the sky [3858016]

Increase in DPC latency observed in Latencymon [3952556]

Applying GeForce Experience Freestyle filters cause games to crash [4008945]