OpenVPN is een robuuste en gemakkelijk in te stellen opensource-vpn-daemon waarmee verschillende private netwerken aan elkaar geknoopt kunnen worden via een versleutelde tunnel over het internet. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van de OpenSSL-library, waarmee alle encryptie, authenticatie en certificatie kunnen worden afgehandeld. De ontwikkelaars hebben versie 2.6.5 uitgebracht en de changelog voor die uitgave kan hieronder worden gevonden.

User visible changes Tapctl (windows): generate driver-specific names (if using tapctl to create additional tap/wintun/dco devices, and not using --name) (Github #337)

Interactive service (windows): do not force target desktop for openvpn.exe - this has no impact for normal use, but enables running of OpenVPN in a scripted way when no user is logged on (for example, via task scheduler) (Github #626) Bug fixes Fix use-after-free with EVP_CIPHER_free

Fix building with MSVC from release tarball (missing version.m4.in)

Dco-win: repair use of --dev-node to select specific DCO drivers (Github #336)

Fix missing malloc() return check in dco_freebsd.c

Windows: correctly handle unicode names for "exit event"

Fix memleak in client-connect example plugin

Fix fortify build problem in keying-material-exporter-demo plugin

Fix memleak in dco_linux.c/dco_get_peer_stats_multi() - this will leak a small amount of memory every 15s on DCO enabled servers, leading to noticeable memory waste for long-running processes.

Dco_linux.c: properly close dco version file (fd leak)