Software-update: OpenVPN 2.6.5

OpenVPN logo (79 pix) OpenVPN is een robuuste en gemakkelijk in te stellen opensource-vpn-daemon waarmee verschillende private netwerken aan elkaar geknoopt kunnen worden via een versleutelde tunnel over het internet. Voor de beveiliging wordt gebruikgemaakt van de OpenSSL-library, waarmee alle encryptie, authenticatie en certificatie kunnen worden afgehandeld. De ontwikkelaars hebben versie 2.6.5 uitgebracht en de changelog voor die uitgave kan hieronder worden gevonden.

User visible changes
  • Tapctl (windows): generate driver-specific names (if using tapctl to create additional tap/wintun/dco devices, and not using --name) (Github #337)
  • Interactive service (windows): do not force target desktop for openvpn.exe - this has no impact for normal use, but enables running of OpenVPN in a scripted way when no user is logged on (for example, via task scheduler) (Github #626)
Bug fixes
  • Fix use-after-free with EVP_CIPHER_free
  • Fix building with MSVC from release tarball (missing version.m4.in)
  • Dco-win: repair use of --dev-node to select specific DCO drivers (Github #336)
  • Fix missing malloc() return check in dco_freebsd.c
  • Windows: correctly handle unicode names for "exit event"
  • Fix memleak in client-connect example plugin
  • Fix fortify build problem in keying-material-exporter-demo plugin
  • Fix memleak in dco_linux.c/dco_get_peer_stats_multi() - this will leak a small amount of memory every 15s on DCO enabled servers, leading to noticeable memory waste for long-running processes.
  • Dco_linux.c: properly close dco version file (fd leak)

OpenVPN

Versienummer 2.6.5
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, BSD, macOS, Solaris, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website OpenVPN
Download https://openvpn.net/community-downloads
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-06-2023 21:14 2

13-06-2023 • 21:14

2

Bron: OpenVPN

Update-historie

05-02 OpenVPN 2.6.19 15
29-11 OpenVPN 2.6.17 1
09-'25 OpenVPN 2.6.15 0
04-'25 OpenVPN 2.6.14 0
01-'25 OpenVPN 2.6.13 28
07-'24 OpenVPN 2.6.12 22
06-'24 OpenVPN 2.6.11 0
03-'24 OpenVPN 2.6.10 3
02-'24 OpenVPN 2.6.9 0
11-'23 OpenVPN 2.6.8 9
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Reacties (2)

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Bamboozled 13 juni 2023 21:26
https://swupdate.openvpn....nVPN-2.6.5-I001-amd64.msi
MvantLoo 15 juni 2023 10:13
OpenVPN werkt niet met de native Windows VPN en ik kan op mijn werk laptop geen extra software installeren.

Weet iemand een goede opensource VPN Server wat ik op een VPS kan installeren en wat met de native Windows VPN client werkt?

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