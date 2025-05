NetLimiter 5.2.4.0

Locktime Software heeft versie 5.2.4.0 van NetLimiter uitgebracht, die als experimentele versie wordt aangeboden. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

There are several interesting improvements in this release. We finally unified system of units in NetLimiter. Now, in the main screen, you can select bits or bytes (kilo-, Mega-, etc. or automatic scaling) and these units will be displayed in all NetLimiter tools (with some temporary exceptions).

With this release we also started adding new coveted features to Stats Manager. The first function is app data merging, which allows users to merge stats of several apps to one of them.

Unified system of units.

Added autobits and autoBytes to the main selection of units.

Merging stats data for apps added to Stats Manager.