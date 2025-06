Er is een nieuwe stabiele versie van WinMerge verschenen. Met WinMerge kunnen bestanden of mappen met elkaar worden vergeleken: handig, bijvoorbeeld om te zien wat er is veranderd tussen verschillende stukken broncode of om de inhoud van logbestanden door te pluizen. Het programma bevat syntax highlighting en de applicatie kan op basis van de ontdekte verschillen patchbestanden aanmaken. Deze uitgave volgt de kort geleden verschenen versie 2.16.26 op en verhelpt het volgende probleem:

Folder compare BugFix: Fixed an issue where files with no extension were not compared if they were in a folder with a '.' in the folder name.