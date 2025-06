Paramount Software heeft een nieuwe versie van Macrium Reflect uitgebracht. Met dit programma kan een diskimage van een partitie of harde schijf worden gemaakt. Naast de gratis versie zijn er betaalde uitvoeringen die verschillende extra's bieden, zoals het kunnen maken van een bestandsback-up of een incrementele back-up, versleuteling en het terugzetten van een back-up naar andere hardware dan waarop hij is gemaakt. Paramount Software heeft overigens bekendgemaakt per 1 januari 2024 te stoppen met de gratis versie. In versie 8.1.7378 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Disk Images Some customers have reported a slower backup speed to mechanical HDD. This has been improved.

Incorrect transfer rates were reported for split file backups where automatic file verification was enabled. This has been resolved.

Images could fail with 'unknown error' if the CPU priority slider was at the lowest or second to lowest setting. This has been resolved.

When restoring partition(s) to an MBR disk with logical partition(s) at the front of the disk, the extended partition could be incorrectly extended to beyond the start of the next primary partition. This has been resolved. Server Plus ESENT.dll could cause a program exception when Reflect starts. This has been resolved.