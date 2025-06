Om de apparaten in je netwerk in kaart te brengen, kun je gebruikmaken van Lansweeper. Dit programma werkt op een Windows-machine en is in staat om de aanwezige software en hardware te inventariseren in het netwerk zonder daarvoor op elke computer een clientprogramma te installeren. Alle informatie is vervolgens via een webinterface te raadplegen. Lansweeper is beschikbaar als freeware voor kleine omgevingen en voor grotere omgevingen zal betaald moeten worden. In Lansweeper uitgave 10.4.1.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changed: LAN-14047 The new web console layout has been enabled by default. Support for the old layout is no longer available. Fixed: LAN-13889 Emails with .msg attachments were not imported into the helpdesk.

LAN-14179 ASP.NET was running in debug mode.

LAN-14431 When authenticating to an LDAP server the domain entered in the credentials was ignored. This sometimes led to account lockouts.

LAN-14597 Active Directory (AD) computer and user scans failed despite having the correct targets and credentials.