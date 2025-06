NetLimiter 5.2.0.0

Locktime Software heeft versie 5.2.0.0 van NetLimiter uitgebracht, die als experimentele versie wordt aangeboden. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, of dertig voor twee jaar. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

The promised forward traffic control is here. It allows users to control thru-going traffic on their machines - when using Mobile Hotspot or ICS. More details about forwarded traffic can be found here. This is a Testing/BETA and we will be really grateful for any response or ideas regarding the new Forward traffic control.

Forward traffic control

Filters placed under a single node in Activity.