Dominik Reichl heeft zijn opensource-passwordmanager KeePass Password Safe voorzien van een update naar versie 1.41. Dit programma kan accounts opslaan met de bijbehorende gegevens, zoals gebruikersnaam, wachtwoord en url. Alle gegevens worden veilig in een met aes of Twofish versleutelde database opgeslagen. Zodoende hoef je nog slechts één hoofdwachtwoord te onthouden voor al je accounts. KeePass Password Safe kan ook automatisch wachtwoorden genereren, lijsten importeren en exporteren, en heeft een geavanceerde zoekfunctie. Naast KeePass 1.x is er ook een 2.x-versie, die meer mogelijkheden biedt. De changelog van deze release laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

New Features: Added {EDGE} placeholder, which is replaced by the executable path of the new (Chromium-based) Microsoft Edge, if installed.

placeholder, which is replaced by the executable path of the new (Chromium-based) Microsoft Edge, if installed. The {FIREFOX} placeholder now supports detecting the Microsoft Store version of Firefox (in addition to the regular versions).

placeholder now supports detecting the Microsoft Store version of Firefox (in addition to the regular versions). When trying to rearrange entries while automatic sorting is activated, KeePass now asks whether to deactivate automatic sorting.

Added border for headings in HTML exports/printouts.

Added horizontal entry separator lines in HTML exports/printouts. Improvements: Improved item separation in the entry details view.

When moving an entry fails, the last access time of the entry is not updated anymore.

Improved HTML generation for HTML exports/printouts.

Improved fonts used when printing or exporting to HTML.

HTML exports/printouts: improved encoding of white-space characters in passwords.

Reordered fields/columns in exports for improved consistency.

Upgraded to Boost libraries version 1.81.0.

Various code optimizations.

Minor other improvements.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

KeePass Password Safe 1.41 (exe, Engels)

KeePass Password Safe 1.41 (zip, Engels)

Nederlands taalbestand voor KeePass Password Safe 1.41