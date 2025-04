Versie 2.8.5 van MusicBrainz Picard is uitgekomen. MusicBrainz is een open content-muziekdatabase, die kan worden aangesproken om muzieknummers van de juiste tags te voorzien. Picard is het officiële programma om tags op te vragen, te bewerken en in te sturen. MusicBrainz Picard is open source en wordt ontwikkeld voor Linux, macOS en Windows. In deze uitgave zijn de volgende drie problemen verholpen:

Bugfixes [Picard-2590] – Relative paths for cover art file names no longer work

[Picard-2593] – Toolbar icon text disappears when saving options

[Picard-2596] – “Show icons in menus” option is applied without saving options