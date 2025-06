In juli 2017 is versie 1.7.13 van Media Player Classic - Home Cinema uitgekomen en gaven de ontwikkelaars aan dat zij verder geen nieuwe versies meer uit zouden brengen. De broncode is echter open source en een ontwikkelaar die onder de naam clsid bij de website Doom9 bekendstaat en zelf lange tijd bij mpc-hc betrokken was, brengt nu af en toe nieuwe 'onofficiële' versies uit. Deze bevatten voornamelijk kleine verbeteringen en ook worden altijd de laatste versies van de LAV Filters en MediaInfo meegeleverd. De changelog voor versie 1.9.24 is hieronder te vinden.

Updates: Updated LAV Filters to version 0.77-1-gfd3c1

Updated MediaInfo DLL to version 22.09 Changes/additions/improvements: Re-added support for nested M3U/PLS inside M3U playlist

Store device name of selected fullscreen monitor in addition to the display name. This allows selecting the correct monitor in the situation where Windows shuffles display names around.

Properly handle NONE as value for YCbCr Matrix subtitle header

Added freetype font rendering path as fallback for characters that fail to render with GDI.

Support loading subtitles from subfolder "\subs\FILENAME" Fixes: Fixed some issues with AB repeat

Several other small fixes