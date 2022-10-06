Versie 22.09 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Italian language update

USAC: IOD and sampling rate coherency checking

ADM: support of nested objects and complementary objects

AC-4: Display of Custom downmix targets

IAB: Parsing of IAB bitstream and ADM-like output

Frame rate: store FrameRate_Num/Den also for integer values

MPEG-4/MOV: support of time codes >30 fps

MOV/MPEG-4: List of QuickTime time code discontinuities

Dolby Vision: add info about more profiles Fixed: Text streams: show stream frame rate if not same as container frame rate

CDP: fix rounding of frame rate

SCC: fix of CEA-608 FirstDisplay_Delay_Frames

SCC: fix TimeCode_Last

MPEG-4/MOV: last time code value for all kind of QuickTime time codes

MOV/MPEG-4: Fix frame count for NDF non-integer frame rates

JSON: fix invalid output in some corner cases

Several other parsing bug/crash fixes (thanks to fuzzing by users)