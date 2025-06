Versie 3.5.4 van StartAllBack is uitgekomen. Met dit programma kunnen de vertrouwde startknop, taakbalk, verkenner en contextmenu's in Windows 11 terug worden gebracht. Zoals de naam al doet vermoeden is het van dezelfde maker als StartIsBack++. Een licentie voor het programma kost vijf of negen dollar en mag daarvoor op een of twee computers worden gebruikt. Heb je al een licentie voor StartIsBack++, dan hoeft er slechts anderhalve dollar per computer afgerekend te worden. Hieronder is een opsomming te vinden van de aanpassingen die sinds versie 3.5.1 zijn gemaakt:

Changes in version 3.5.4: Support for latest Dev, Beta builds Changes in version 3.5.3: Network and battery Windows 10 tray flyouts on latest 22H2 Changes in version 3.5.2: Acrylic tooltips for window caption buttons