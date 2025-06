Shotcut 22.10.25

Shotcut is een uitgebreid opensource- en cross-platform videobewerkingsprogramma voor Windows, Linux en macOS. Het maakt gebruik van FFmpeg en heeft daardoor ondersteuning voor de gangbaarste formaten audio en video. De bestanden worden niet geïmporteerd, maar worden in hun originele formaat bewerkt. Het kan overweg met verschillende sporen en binnen een project kan er een mix van formaten en resoluties worden gebruikt. Versie 22.10.25 van Shotcut is uitgekomen en deze moet een probleem verhelpen die in de enkele dagen geleden verschenen versie 22.10.22 moet verhelpen.

This is a hot fix for release 22.10 to reverse "Performance improvement in Timeline for when there is opaque clip on a track above another clip," which caused a change in behavior considered a bug. See the 22.10.22 release for notes about the 22.10 release in general.