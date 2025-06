Apple heeft versie 16.1 van iOS uitgebracht. Vanaf versie 13 is iOS alleen nog geschikt voor de iPhone en hebben de iPads een eigen OS gekregen, met voornaamste verschil de extra mogelijkheden om het grotere scherm te benutten. In iOS 16, die geschikt is voor de iPhone 8 en later, treffen we onder meer een nieuw vergrendelscherm aan met widgets. Verder kunnen berichten tot vijftien minuten na verzenden nog werden bewerkt, kunnen tabbladen in Safari met anderen worden gedeeld en kunnen routes worden gepland met meerdere stops. Uitgebreide informatie over iOS 16 kan op deze pagina worden gevonden. In versie 16.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

iOS 16.1 Deze update voegt de gedeelde iCloud-fotobibliotheek toe, waarmee je eenvoudig je familiefoto's up-to-date kunt houden. Deze versie voegt ook ondersteuning toe voor apps van derden in live activiteiten en bevat andere functies en probleemoplossingen voor je iPhone. Gedeelde iCloud-fotobibliotheek Afzonderlijke bibliotheek voor het naadloos delen van foto's en video's met maximaal vijf anderen

Wanneer je een bibliotheek configureert of deelneemt aan een bibliotheek kun je met configuratieregels gemakkelijk foto's uit het verleden delen op basis van de begindatum of personen die op de foto staan

Bibliotheekfilters waarmee je snel de gedeelde bibliotheek, je persoonlijke bibliotheek of beide bibliotheken kunt weergeven

Met gedeelde bewerkingen en bevoegdheden kan iedereen foto's toevoegen, bewerken, als favoriet instellen, van een bijschrift voorzien en verwijderen

Met de deeloptie in Camera kun je foto's die je maakt rechtstreeks naar de gedeelde bibliotheek sturen of je kunt opgeven dat je de foto's automatisch wilt delen wanneer via Bluetooth wordt gedetecteerd dat andere deelnemers in de buurt zijn Live activiteiten Live activiteiten van apps van derden zijn beschikbaar in het Dynamic Island en op het toegangsscherm voor iPhone 14 Pro-modellen Wallet Je kunt je autosleutel, je hotelkamersleutel en andere sleutels in Wallet veilig delen via berichtenapps als Berichten en WhatsApp Woning Ondersteuning voor Matter, de nieuwe connectiviteitsstandaard voor slimme woningen waarmee een breed scala aan slimme woningaccessoires tussen verschillende ecosystemen kunnen samenwerken Boeken Leesregelaars worden automatisch verborgen wanneer je begint met lezen Deze update bevat ook probleem­oplossingen voor je iPhone: Verwijderde gesprekken werden mogelijk weergegeven in de lijst met gesprekken in Berichten

Dynamic Island-materiaal was niet beschikbaar bij het gebruik van Bereikbaarheid

Er kon mogelijk geen verbinding worden gemaakt met CarPlay bij het gebruik van een VPN-app Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio's of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: