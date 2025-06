Ventoy is een opensourceprogramma waarmee zelfstartende USB-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet, is echter anders dan vergelijkbare tools. De USB-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel ISO-bestanden op de stick geplaatst worden als er vrije ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige ISO-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel UEFI- als legacy-boot en het is getest met ruim duizend verschillende ISO-bestanden. De changelog voor versie 1.0.81 ziet er als volgt uit:

Changes in Ventoy 1.0.81: Show asterisks ('*') when typing password (PR #1868)

when typing password (PR #1868) Disable Fn hotkey during secondary boot menu.

hotkey during secondary boot menu. Fix the issue that VTOY_LINUX_REMOUNT=1 does not work with Batocera 35 (#1878)

Fix the issue that rockcluster, part of config missing during install. (#1900)

Fix VentoyPlugson issue when ISO partition has a drive label with a space. (#1901)

Add support for easyOS easy-4.4.2-amd64.img. (#1926)

VentoyPlugson: Add json preview feature.

VentoyPlugson: Add reset button.

VentoyPlugson: Add configuration active identifier for each tab.

Add _VTNORMAL identifier.

languages.json update