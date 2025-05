Poikosoft heeft versie 10.2.1 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 10.2.1: FLAC 1.4.1 codec update

LAME MP3 encoder 3.101 encoder update and performance improvements

Monkey's Audio [APE] 8.92 codec update

Updated the integrated File Explorer component with stability and visibility improvements

OneDrive folders now available in the integrated File Explorer

'Music' folder now quickly accessible in the integrated File Explorer

Audio Converter's 'Play' command now can play multiple files and opens files in the default audio player with 'OPEN' verb (previously 'PLAY' verb) (now works with all audio players such as Windows Media Player, Foobar2000, VLC, Winamp, etc)

Bugfix: The last 4 columns in audio converter file list may have been automatically incorrectly resized (in the previous 10.2 version only)

Bugfix: Audio CD Ripper status window was missing *album*/loudness/gain/peak (many last versions)

Bugfix: 2nd (multichannel) TOC was not read from SACD ISO if the file extension [.iso] was not in lowercase (as long as there's been SACD ISO support)

Bugfix: WMV (Windows Media Video) file without audio tracks resulted to a WMA decoder misbehaviour that crashed the app (very long time)

Other minor improvements