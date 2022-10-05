Locktime Software heeft versie 4.1.14.0 van NetLimiter uitgebracht. Met dit programma kan al het in- en uitgaande netwerk- en internetverkeer in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan ook per applicatie worden aangegeven of het met het Internet verbonden mag worden, de maximaal te gebruiken bandbreedte en kan er ook een quotum worden gezet. Een standaardlicentie kost twintig dollar, de pro-versie kost tien dollar meer. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

NetLimiter 4.1.14.0 This release addresses (rare) problems with installer on Windows 11 where SAC (Smart App Control) prevented NetLimiter installation. We also updated installer of NetLimiter InfoBar to version 1.30. Bug fixes NetLimiter compatibility with SAC on Windows 11.