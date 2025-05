GPU-Z 2.50.0

Versie 2.50.0 van GPU-Z is uitgekomen. Een mooi rond nummer, maar niets meer dan de logische opvolger van versie 2.49.0. Dit programma kan precies vertellen welke grafische kaart in de pc zit. Zo vermeldt het onder meer fabrikant, model, type, revisie en snelheid van de grafische processor, maar ook de hoeveelheid, type en snelheid van het geheugen. Hoewel de naam en het uiterlijk doen denken aan CPU-Z en PCI-Z, vergelijkbare programma's voor processors en pci-devices, zijn al deze programma's van andere makers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in version 2.50.0: Added support for NVIDIA GeForce RTX 4090

Improved detection for Intel Arc A750 & A770

Added Intel Arc VRAM temperature monitoring

Fixed Intel Arc temperature sensors

Instead of showing a blank window, a proper message is displayed when the DLSS Game Scan finds no supported games